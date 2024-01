Serene Gardens II

Dubaj, Emiraty Arabskie

Canal Heights ( Luksusowe apartamenty de GRISOGONO w Business Bay ) Chic Tower na nowo zdefiniował pojęcie luksusu. A teraz przygotuj się, bo na Kanale Dubajskim pojawił się nowy klejnot. Witamy w DAMAC Canal Heights, marki de GRISOGONO, luksusowym życiu na nabrzeżu, które ucieleśnia piękno i doskonałość najcudowniejszego dzieła natury ... niebieskiej perły. DAMAC Canal Heights ożywia naturalne elementy dzięki różnorodnym udogodnieniom, które obiecują całoroczny spokój i dobre samopoczucie. Ta oszałamiająca posiadłość obejmuje prawdziwy klejnot tętniącego życiem życia, z jedynymi w swoim rodzaju wielofunkcyjnymi kopułami, które służą jako kokony wellness, intymne doznania kulinarne, i idealne miejsce na prywatne przyjęcia i spotkania. Znakomite cechy wody, takie jak okrążenie nieskończoności i baseny w kształcie muszli, a także esencja niebieskiej perły, tworzą ponadczasową, płynącą energię w całej nieruchomości, przekształcenie go w wieloaspektowy wybór stylu życia w domu. Zainspirowany greckim słowem „Chrysogonos” –, co oznacza „spłodzony ze złota” – de GRISOGONO to luksusowa marka założona w 1993 roku przez specjalistę od czarnych diamentów Fawaza Gruosi, Włoch pochodzenia libańskiego. de GRISOGONO wywodzi się z tradycyjnej wysokiej biżuterii, która zyskała przychylność podczas renesansu genewskiego XVI wieku. Jednak nawet jako nowoczesny atelier marka pozostaje wierna uświęconemu kunsztowi, a jej najlepsze zegarki i biżuteria wciąż ewoluują. Społeczność DAMAC Canal Heights de GRISOGONO wznosi się na skraju spektakularnego Kanału Dubajskiego w Business Bay – chwile z innych znakomitych projektów DAMAC, takich jak Safa Two i AYKON City. Nazwany sercem nowego Dubaju, Business Bay jest otoczony jedną z najbardziej poszukiwanych dzielnic miasta, taką jak kultowa dzielnica Burj ze znanymi na całym świecie zabytkami i Sheikh Zayed Road. W odległości krótkiej przejażdżki od DAMAC Canal Heights de GRISOGONO znajdują się miejskie aleje rozrywki City Walk oraz klasyczna plaża Jumeira.