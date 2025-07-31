Kompleks mieszkalny Penthouse with stunning sea and marina views

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,30M
;
16
ID: 33060
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Al Ghubaiba (~ 1000 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Penthouse na najwyższym piętrze z widokiem na morze i marinę.

Najwyższej jakości wykończenie i luksusowy styl życia.

Świat klasy udogodnienia dla komfortu życia.

Dostępny plan płatności do daty przekazania.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

