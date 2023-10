Residential complex Mangrove Residences with well-developed infrastructure, close to attractions of Expo City Dubai, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €242,815

Socio Towers to kompleks mieszkaniowy OCTA Properties składający się z dwóch budynków w połowie wysokości. Projekt jest wyposażony w apartamenty z 1 lub 2 sypialniami. Apartamenty w Socio Towers zostały zaprojektowane w stylu industrialnym: wysokie sufity, panoramiczne okna od podłogi do sufitu, otwarta kuchnia i salon oraz szerokie balkony z widokiem na centrum miasta. Kompleks został również zaprojektowany jako centrum społeczne dla inwestorów, specjalistów i przedsiębiorców. Istnieje wiele miejsc do wypoczynku, pracy i spotkań towarzyskich: salony, restauracje, sklepy, biblioteka, kino, sale konferencyjne i negocjacyjne. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Hills to komfortowy i przyjazny dla środowiska obszar z rozwiniętą infrastrukturą: ma międzynarodowe szkoły, centra medyczne, duże centrum handlowe Dubai Hills Mall i duży park Dubai Hills Park. Dubai Hills planuje utworzenie linii Etihad Rail i Dubai Metro, które zapewnią szybki i łatwy dostęp do lotnisk i innych emiratów w najbliższej przyszłości.