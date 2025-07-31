Mieszkanie w nowym budynku with hotel style living in the heart of Dubai

Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem w samym sercu Dubaju.
Deweloper jest znany z najwyższej jakości i wczesnej realizacji projektu.
Dostępny 0% plan wypłaty odsetek aż do zakończenia budowy.
w pełni wyposażone w markowe urządzenia kuchenne,
Wygodne łazienki,
Built-in szafy.
Wartości graniczne klasy światowej:
Dwa wielkie wejścia do holu,
Salon lobby,
24-godzinny konsjerż, elegancki pojazd odpada,
Dzieci bawią się, ćwiczą,
Dwa sygnaturowe centra fitness wyposażone w technologię (ponad 3000 m2 każdy,
dwa sygnaturowe baseny o kontrolowanej temperaturze (30m x 9m każda),
bezszwowe korzystanie z parkingu (system rozpoznawania tablic rejestracyjnych),
Dedykowany parking rowerowy dla mieszkańców i odwiedzających
10 Wysokoobrotowe windy z zaawansowanymi systemami (5 w każdym bloku),
Kontrola dostępu dla wszystkich mieszkańców,
Inteligentne zamki we wszystkich drzwiach wejściowych,
Zaawansowane systemy obsługi i wentylacji świeżego powietrza z oszczędnością energii,
Wi- Fi połączenie internetowe w wybranych wspólnych obszarach