  Emiraty Arabskie
  Mieszkanie w nowym budynku with hotel style living in the heart of Dubai

Mieszkanie w nowym budynku with hotel style living in the heart of Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$226,000
;
9
ID: 32994
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
English English

Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem w samym sercu Dubaju.

Deweloper jest znany z najwyższej jakości i wczesnej realizacji projektu.

Dostępny 0% plan wypłaty odsetek aż do zakończenia budowy.

w pełni wyposażone w markowe urządzenia kuchenne,

Wygodne łazienki,

Built-in szafy.

Wartości graniczne klasy światowej:

Dwa wielkie wejścia do holu,

Salon lobby,

24-godzinny konsjerż, elegancki pojazd odpada,

Dzieci bawią się, ćwiczą,

Dwa sygnaturowe centra fitness wyposażone w technologię (ponad 3000 m2 każdy,

dwa sygnaturowe baseny o kontrolowanej temperaturze (30m x 9m każda),

bezszwowe korzystanie z parkingu (system rozpoznawania tablic rejestracyjnych),

Dedykowany parking rowerowy dla mieszkańców i odwiedzających

10 Wysokoobrotowe windy z zaawansowanymi systemami (5 w każdym bloku),

Kontrola dostępu dla wszystkich mieszkańców,

Inteligentne zamki we wszystkich drzwiach wejściowych,

Zaawansowane systemy obsługi i wentylacji świeżego powietrza z oszczędnością energii,

Wi- Fi połączenie internetowe w wybranych wspólnych obszarach

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zespół mieszkaniowy Ayala
Zespół mieszkaniowy Ayala
Zespół mieszkaniowy Ayala
Zespół mieszkaniowy Ayala
Zespół mieszkaniowy Ayala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ayala
Zespół mieszkaniowy Ayala
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$222,435
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 16
Apartament z umeblowaną kuchnią! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu (ROI - od 10% w $). Idealne pod wynajem długoterminowy! Raty nieoprocentowane! Ayala On The Park by NSHAMA zlokalizowany jest na tętniącym życiem Town Square w Dubaju. Udogodnienia: - restauracje - …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
