Apartments with terraces, park and harbour views in Cedar complex, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €535,829

82–127 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Fortune 5 Property Development LLC — to niesamowity projekt z kolekcją markowych mieszkań i światowej klasy usług. Po zakończeniu prac budowlanych, w czwartym kwartale 2024 r. Rezydencjami będzie zarządzać Marriott International. Międzynarodowa firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiada sieć luksusowych hoteli na całym świecie i jest uważana za jednego z liderów na rynku usług hotelowych. 15-piętrowy kompleks premium na sprzedaż oferuje 138 stylowych apartamentów z 1-2 sypialniami. Markowe rezydencje oferowane są z 63 metrów kwadratowych. m do 217 metrów kwadratowych. m. Zainteresowani inwestorzy będą mogli kupić całe piętro w kompleksie. Wszystkie apartamenty obejmują co najmniej jeden balkon i kuchnię wyposażoną w nowoczesną technologię. Rezydencje są oferowane do zakupu z wbudowanymi szafami w sypialniach. Apartamenty z dwiema sypialniami będą dodatkowo wyposażone w pralnię i drugi balkon. Przyszli mieszkańcy Marriott Residences Dubai Business Bay otrzymają szeroki wybór usług i udogodnień premium na parterze i podium. Wśród nich: - całodobowa usługa konsjerża; - pomoc portiera; - kierowca; - basen; - miejsca do grillowania; - sala konferencyjna; - pomieszczenie medialne; - sauna; - przestronny salon; - siłownia wewnątrz i na zewnątrz; - restauracja i kawiarnia na terytorium; - lunch z obiektów kompleksu bezpośrednio do mieszkań. Wśród bonusów dla właścicieli — jest bezpłatna mapa uczestnika programu lojalnościowego Marriott Bonvoy, który działa we wszystkich hotelach sieci. Dzięki niemu możesz korzystać z bezpłatnego Wi-Fi, rejestracji mobilnej, otrzymywać prezent od hotelu, punkty bonusowe i wiele więcej. Lokalizacja: 5-15 minut Burj Khalifa, Dubai Mall, rezerwat przyrody Ras Al Khor, DIFC, Muzeum Przyszłości, City Walk 20-30 minut Palm Jumeirah, Dubai Marina, Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju ( DXB ) Nowa Marriott Residences Dubai Business Bay będzie zlokalizowana zaledwie kilka minut od Al Asayel Street. Dojazd do Al Khail Road na tej ulicy i szybkie dotarcie do dowolnego obszaru emiratu zajmie mniej niż pięć minut. Droga do centrum handlowego Dubai Mall i innych popularnych lokalizacji w centrum Dubaju potrwa nieco ponad 10 minut. Przez 10 – 15 minut możesz zabrać samochód do rezerwatu przyrody Ras Al Khor, dzielnicy pieszej City Walk i Muzeum Przyszłości. Podróż na międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) wyniesie 20 – 25 minut. Dotarcie do popularnych miejsc w Dubai Marina i Palm Jumeirah zajmie ten sam czas. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!