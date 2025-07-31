Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Autodrome w Dubai Motor City

Apartamenty Premium z Opcją Ratalną w Dubai Motor City

Dubai Motor City to tętniąca życiem dzielnica o charakterze społecznościowym, znana z unikalnego stylu życia, który łączy dziedzictwo motorsportu z nowoczesnym życiem miejskim. Słynąca z ikonicznego Dubai Autodrome, ta społeczność oferuje mieszkańcom ekscytującą rozrywkę, obok spokojnych osiedli mieszkaniowych, zaprojektowanych parków oraz ścieżek spacerowych, pełnych kawiarni, restauracji i sklepów detalicznych. Motor City zapewnia zrównoważony styl życia, promując atmosferę przyjazną rodzinom, z najlepszymi szkołami, obiektami sportowymi oraz luksusowymi udogodnieniami, co czyni ją idealnym miejscem zarówno dla inwestorów, jak i rodzin szukających jakości, komfortu i emocji w jednym dynamicznym miejscu.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Motor City znajdują się w odległości 10 minut od szpitali, klinik, szkół i centrów handlowych, 20 minut od ikonicznego Palm Jumeirah, 25 minut od Downtown Dubai i Burj Khalifa oraz 30 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju. To doskonała lokalizacja dla tych, którzy szukają łatwego dostępu do głównych udogodnień.

Projekt wyróżnia się elegancką, współczesną fasadą, charakteryzującą się gładkimi liniami architektonicznymi, nowoczesną estetyką i rozległymi szklanymi elewacjami, które maksymalizują naturalne światło, oferując panoramiczne widoki na otoczenie. Fasada łączy wysokiej jakości materiały oraz starannie przemyślane elementy projektowe, w tym teksturowane powierzchnie i stylowe detale, tworząc atrakcyjne wizualnie i harmonijne otoczenie. Wejście do budynku wita mieszkańców wspaniałym lobby, wykończonym eleganckimi materiałami i nowoczesnym wystrojem, wprowadzając wyrafinowaną atmosferę w całym kompleksie. Mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy luksusowych udogodnień, w tym w pełni wyposażonej siłowni, wewnętrznych i zewnętrznych placów zabaw dla dzieci, stref z widokiem na plac, salonu dla mieszkańców, przestrzeni coworkingowych, sal konferencyjnych, prywatnych stref do spożywania posiłków, strefy jogi i wellness, pokoju gier, kina, sali wielofunkcyjnej, kawiarni, sklepów detalicznych oraz pięknie zaprojektowanych otwartych przestrzeni, które sprzyjają relaksowi i interakcji społecznej.

Projekt oferuje szeroki wybór dobrze zaprojektowanych mieszkań typu studio, 1, 2, 3 oraz 4 sypialniowych, z których każde zostało starannie zaprojektowane, aby połączyć funkcjonalność z wyrafinowaną estetyką. Wnętrza charakteryzują się przestronnymi układami, nowoczesnymi wykończeniami i obfitością naturalnego światła, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Każde mieszkanie wyposażone jest w szafy wnękowe oraz wysokiej jakości sprzęt AGD, zapewniając wygodę i elegancję. Przestrzenie mieszkalne wzbogacone są o nowoczesne podłogi, stylowe oprawy oświetleniowe oraz duże okna, które oferują spokojne widoki na otaczające osiedle. Kuchnie zaprojektowane są z myślą o nowoczesnym stylu życia, łącząc elegancję i funkcjonalność w sposób płynny, podczas gdy łazienki oddają atmosferę spa z eleganckimi akcesoriami i wyrafinowanymi detalami. Ogólny projekt wnętrz koncentruje się na komforcie, praktyczności i subtelnym luksusie, idealnie pasującym do życia miejskiego.

DXB-00227