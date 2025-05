Kompleks mieszkalny New Sensia Residence with swimming pools and co-working spaces, Port Rashid, Dubai, UAE

Exclusive SENSIA projekt oferuje 275 rezydencji, wśród których znajdują się apartamenty z 1-3 sypialniami, duplexami i wyrafinowanym penthouse z prywatnym basenem nieskończoności, panoramicznym ogrodem i przestronnym tarasem z imponującym widokiem na zatokę, kluby jachtowe i światła miasta.

Kompleks został stworzony dla tych, którzy szukają harmonii między dynamicznym życiem miejskim a spokojem kurortu nad morzem. Okna podłogowe mają zapierające dech w piersiach widoki na lazurowe wody i niekończący się horyzont, a w połączeniu z wysokimi sufitami (3,2 metra) pokoje są pełne naturalnego światła. Eleganckie wnętrza segue do przestronnych tarasów, gdzie pochowany w verdure ogrodów i saloniki stają się naturalnym rozszerzeniem przestrzeni mieszkalnej.

Luksusowy basen nieskończoności, gdzie można się zrelaksować, ciesząc się ciepłym powietrzem i wspaniałe zachody słońca, znajduje się na górnym tarasie kompleksu. Dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, istnieje nowoczesny klub fitness z widokiem na morze, joga outdoor i pilates obszarów. Przytulne salony i grill na świeżym powietrzu i jadalnie staną się idealnym miejscem do komunikacji z przyjaciółmi. Dla rodzin z dziećmi kompleks oferuje plac zabaw z bezpiecznym placem zabaw, trawnikami i kreatywnymi przestrzeniami dla rozwoju i rozrywki. Centrum biznesowe i stylowe miejsca pracy pozwolą mieszkańcom pracować w komfortowych warunkach bez opuszczania kompleksu. Ścieżki spacerowe i rowerowe biegną wzdłuż malowniczej promenady, łącząc kompleks z parkiem centralnym.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

place zabaw dla dzieci

Przestrzenie współpracy

grill

wyposażona joga zewnętrzna i pilates obszary

pomieszczenia wypoczynkowe

klub fitness

Zakończenie - 3. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 50 / 50

Cechy mieszkania

Nieumeblowane, luksusowe wnętrza i wyposażenie wliczone

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Jedną z kluczowych zalet SENSIA jest jej strategiczne położenie. Kompleks znajduje się zaledwie 10 minut od centrum i DIFC, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy docenią szybki dostęp do centrum obywatelskiego, ale chcą żyć w cichej okolicy. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, bezpośredni dostęp do stacji metra i zaawansowane skrzyżowania zapewniają maksymalną wygodę transportu.