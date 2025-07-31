  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Planem Płatności w JVT Dubai

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Planem Płatności w JVT Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$222,496
;
17
Zostawić wniosek
ID: 27635
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    40

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe Apartamenty z Elastycznym Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) to starannie zaprojektowana, przyjazna rodzinom dzielnica mieszkaniowa stworzona przez dewelopera Nakheel, położona strategicznie między Sheikh Mohammed Bin Zayed Road a Al Khail Road. Znana z cichej atmosfery, zielonych parków i nowoczesnej infrastruktury, JVT oferuje różnorodne nieruchomości, w tym wille, domy szeregowe oraz niskokondygnacyjne budynki apartamentowe. Mieszkańcy cieszą się zrównoważonym stylem życia z łatwym dostępem do szkół, sklepów, restauracji i obiektów rekreacyjnych. Centralne położenie zapewnia szybkie połączenie z kluczowymi punktami Dubaju, takimi jak Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers i Downtown Dubai, co czyni tę dzielnicę popularną zarówno wśród osób prywatnych, jak i inwestorów poszukujących długoterminowej wartości w rozwijającej się i dobrze ugruntowanej okolicy.

Apartamenty na sprzedaż w Jumeirah Village Triangle znajdują się zaledwie 4 minuty od szkół i szpitali, 7 minut od Dubai Miracle Garden, 15 minut od Dubai Hills Mall, 17 minut od Jumeirah Golf Estates, 20 minut od Bluewaters Island i JBR, 23 minuty od Palm Jumeirah, 26 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 30 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju.

Projekt składa się z dwóch wież o odważnej i nowoczesnej architekturze, w których linie i światło łączą się w harmonijną kompozycję. Fasady wyróżnia promieniowa forma podkreślająca dynamikę, a wykończenia wykonano z najwyższej jakości materiałów: drewna dębowego, szczotkowanego mosiądzu, porcelany travertynowej oraz charakterystycznej siatki szklanej. Jedna z wież obejmuje 1 poziom podziemny, parter, 4 poziomy podium, 40 pięter mieszkalnych oraz 2 techniczne, druga natomiast posiada 2 poziomy podziemne, parter, 4 podium, 34 piętra mieszkalne i 2 techniczne. Mieszkańcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz udogodnień sprzyjających dobremu samopoczuciu, rekreacji i nowoczesnemu stylowi życia. Wśród nich znajduje się luksusowe lobby, w pełni wyposażona siłownia i centrum fitness, kort do padla, bieżnia oraz taras z basenem i sztuczną plażą. Rodziny skorzystają z mokrej i suchej strefy zabaw dla dzieci, natomiast wybrane apartamenty z tarasem na najwyższych piętrach oferują prywatne baseny z widokiem na panoramę miasta. Projekt obejmuje również zagospodarowane tereny rekreacyjne oraz sklepy i punkty usługowe na miejscu, tworząc tętniącą życiem, samowystarczalną społeczność w sercu Jumeirah Village Triangle.

Wnętrza apartamentów reprezentują nowoczesną elegancję w połączeniu z funkcjonalnym designem, oferując szeroki wybór jednostek: studia, apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami. Każde mieszkanie zostało starannie zaprojektowane z przestronnym układem, dużymi oknami od podłogi do sufitu oraz paletą tekstur i wykończeń, które tworzą spokojną i luksusową atmosferę. Wybrane apartamenty z 2, 3 i 4 sypialniami oferują rzadką możliwość korzystania z prywatnych basenów na przestronnych balkonach, zapewniając wyjątkowy styl życia w stylu resortowym. Wnętrza są w pełni wyposażone, kuchnie zawierają nowoczesne urządzenia AGD oraz wbudowane szafy, łącząc estetykę z wygodą. W każdym detalu widać dbałość o jakość: od zastosowania dębowego drewna i szczotkowanego mosiądzu po przemyślane oświetlenie i układ przestrzeni sprzyjający codziennemu komfortowi. To połączenie wygody, designu i funkcjonalności sprawia, że każdy apartament jest prywatnym azylem w tętniącym życiem, miejskim otoczeniu.


DXB-00272

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$550,744
Zespół mieszkaniowy Cove Edition 4
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$169,770
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with city views, close to the highway, Majan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$291,447
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,27M
Apartamentowiec vida marina residence
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$958,904
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Planem Płatności w JVT Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$222,496
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Pokaż wszystko Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Apart - hotel Ready Hotel Apartment | Investment Buy
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$148,079
DAMAC Hills 2 Hotel – nieruchomość zarządzana przez Edge by Rotana – to nowoczesna i elegancka trzygwiazdkowa nieruchomość położona w tętniącej życiem społeczności DAMAC Hills 2 w Dubaju. Goście hotelu DAMAC Hills 2 Edge by Rotana mogą spodziewać się wygody i komfortu w pobliżu światowej kla…
Deweloper
damac properties
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$451,501
Rezydencja łączy architekturę śródziemnomorską i nowoczesny design, a także basen, ogród, butiki, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łazience.Korzyści 17% zniżki jest …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$766,376
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag położony w Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozciągający się na 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i obejmujący powierzchnię 2,7 miliona metrów kw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje