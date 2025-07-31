Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Apartamenty z Planem Płatności w Downtown UAQ

  1. Realting.com
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
ID: 27722
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Umm al-Kajwajn
  • Miasto
    Umm Al Quwain

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    42

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Ekskluzywne Apartamenty nad Wodą z Możliwością Zakupu na Raty w Downtown Umm Al Quwain

Downtown Umm Al Quwain to rozwijająca się nadmorska lokalizacja, która ma na nowo zdefiniować luksusowe życie w tym emiracie. Łącząc spokojne piękno wybrzeża z nowoczesnym planowaniem urbanistycznym, ta tętniąca życiem dzielnica oferuje bezpośredni dostęp do dziewiczych plaż, ekskluzywnych rezydencji i szeregu udogodnień premium. Apartamenty z widokiem na morze, prywatny dostęp do plaży, handlowe promenady i bujna zieleń sprawiają, że Centrum Umm Al Quwain oferuje zarówno spokój, jak i wygodę. Jako dynamicznie rozwijające się centrum, miejsce to ma także duży potencjał inwestycyjny, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów poszukujących unikalnego stylu życia nad morzem.

Apartamenty na sprzedaż w Downtown Umm Al Quwain mają idealną lokalizację: zaledwie 5 minut od sklepów, restauracji i codziennych udogodnień; 5 minut od portu Umm Al Quwain; 7 minut od Muzeum Umm Al Quwain; 8 minut od szpitala UAQ; 30 minut od wyspy Al Marjan; 45 minut od międzynarodowego lotniska Ras Al Khaimah; 50 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju; oraz 60 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall.

Projekt obejmuje starannie zaprojektowane nadmorskie miasto o powierzchni 25 milionów stóp kwadratowych, łączące luksusowy styl życia z relaksującym życiem na plaży. Zewnętrzna część osiedla składa się z eleganckich, wysokich wieżowców, w tym 42-piętrowego budynku będącego punktem orientacyjnym, zaprojektowanych z naturalnych materiałów i w harmonii z nadmorskim krajobrazem. Inwestycja obejmuje 7 km nieprzerwanego wybrzeża i 11 km linii brzegowej, uzupełnionej o krajobrazowe promenady, marinę jachtową i zielone korytarze. Około 50% powierzchni miasta to otwarte tereny zielone, w tym parki plażowe, trawniki piknikowe, leśne ścieżki, ogród Zen z platformą do jogi oraz zacienione strefy relaksu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z udogodnień klasy światowej, takich jak duży basen z zanurzonymi siedzeniami i jacuzzi, strefy zabaw dla dzieci i młodzieży, kino plenerowe i amfiteatr, taras grillowy, ogrody jadalne i aromatyczne, ogród-labirynt oraz w pełni wyposażona strefa fitness na świeżym powietrzu. Styl życia dopełnią luksusowe hotele i kurorty 5-gwiazdkowe, butikowe sklepy, centra kultury takie jak muzeum i dzielnica artystyczna, centrum kongresowe, biura klasy A oraz kawiarnie przy plaży, wszystko połączone inteligentną infrastrukturą przyjazną pieszym i rowerzystom, promującą zrównoważony rozwój i łatwość poruszania się.

Projekt oferuje wyrafinowany wybór mieszkań z 1, 2 i 3 sypialniami, zaprojektowanych z myślą o wygodzie codziennego życia, funkcjonalności i ponadczasowej elegancji. Wnętrza harmonijnie łączą nadmorski urok z nowoczesną estetyką, otwarte przestrzenie wypełnione naturalnym światłem oferują niezakłócony widok na morze, zieleń lub udogodnienia premium. Każde mieszkanie posiada eleganckie wbudowane szafy i nowoczesne kuchnie w pełni wyposażone w wysokiej klasy sprzęt AGD, łącząc praktyczność z luksusem. Przestronne balkony powiększają przestrzeń mieszkalną, a wnętrza wykończono wysokiej jakości materiałami, miękkimi fakturami i spokojnymi barwami inspirowanymi życiem nad wodą. Wybrane mieszkania oferują podwyższone widoki z podiów lub unikalne widoki panoramiczne dzięki układom typu duplex. Całość dopełnia nowoczesna, inteligentna infrastruktura promująca energooszczędność, ekologiczny design i wygodną łączność zgodną z długoterminową wizją ZEA dotyczącą zielonego, miejskiego życia.


UAQ-00011

Lokalizacja na mapie

Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

