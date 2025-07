Kompleks mieszkalny Affordable Elegance with Resort-Style Amenities / Samana Hilld

Samana Hills by Samana Developers - Ready- To- Move Luxury in Arjan.

Przystępna cena z resort- Style udogodnienia.

Studios, 1 & 2 Sypialnia Apartamenty Brazil 124; Gotowy do poruszania się

Przegląd projektu:

Samana Hills jest ukończony rozwój mieszkalny położony w samym sercu Arjan, Dubai - zaledwie kilka minut od Dubaju Miracle Garden i kluczowych sieci drogowych. Projekt ten wyróżnia się swoimi cechami w stylu resort, przestronnymi układami i wyjątkową jakością wzornictwa, wszystkie oferowane w konkurencyjnym punkcie cenowym.

Dla użytkowników końcowych i inwestorów, Samana Hills oferuje silną mieszankę współczesnego stylu życia, długoterminowej wartości i wysokiego potencjału wynajmu w rosnącej społeczności podmiejskiej.

Ceny od:

Studios ~ 37 m ² od 135.000 €

1 Sypialnia ~ 60 m ² od 185.700 €

2 Sypialnia ~ 98 m ² od

Wypożyczenie wysokiej ROI: 8% -9% w Arjan.

Nadaje się do wynajmu krótkoterminowego (Airbnb- friendly).

Funkcje apartamentu:

Nowoczesny design z wysokiej jakości wykończeniem.

Przestronne balkony (wybierz jednostki z prywatnym basenem).

Built- in szafy i w pełni wyposażone kuchnie.

Okna podłogowe do sufitu dla naturalnego światła.

Inteligentny dostęp i opcjonalne umeblowane pakiety.

Wyposażenie i udogodnienia:

Duży basen z tarasem rekreacyjnym.

W pełni wyposażona siłownia i klub zdrowia.

Tenis stołowy, kryta strefa gry i tor joggingu.

Plac zabaw dla dzieci i ogrodów krajobrazowych.

24 / 7 bezpieczeństwa, recepcji i zadaszony parking.

W pobliżu supermarketów, restauracji i handlu detalicznego.

Premier Location - Arjan, Dublin

2 min do Miracle Garden & Butterfly Garden

5 min do Dubai Science Park & Medicinic

10 min do centrum handlowego Emiratów

15 min do Dubaju Marina, JVC & Tecom

Łatwy dostęp do Umm Suqeim Rd & E311

Idealny dla: