Mieszkanie w nowym budynku Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Solcasa by Matrix prezentuje oszałamiającą współczesną architekturę, łączącą elegancki design z trwałością. Jego minimalistyczna estetyka i ekspansywne szklane panele maksymalizują naturalne światło i oferują zapierające dech w piersiach widoki. Dzięki innowacyjnym, przyjaznym środowisku materiałom Solcasa uosabia idealną harmonię pomiędzy nowoczesnym życiem a odpowiedzialnością za środowisko.

FUNKCJE WŁASNE:

• Master sypialnia z pluszowym dywanem

• Typ A

• Obok nadchodzącej linii metra

• Widok miasta

• Wysokie sufity i duże okna szklane

• Kuchnia otwarta

• Przyjazne dla środowiska

• Nowoczesny i przestronny układ

Solcasa Residence by Matrix w Nad Al Sheba oferuje silną wartość nieruchomości z doskonałą lokalizacją w pobliżu centrum Dubaju, lotniska i głównych centrów biznesowych - plus łatwy dostęp do szkół, opieki zdrowotnej i miejsc wolnego czasu.

Lokalizacje w pobliżu:

• 5 min.: Burj Khalifa & Downtown Dubai

• 5 min: Sanktuarium Ras Al Khor

• 10 min: Meydan Race Course

• 12 min: Dubai Int 'l Airport

• 15 min: Dubai Frame

• 15 min: The Dubai Mall

• 15 min: Opera Dubai

• 25 min: Palm Jumeirah

