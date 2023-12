Dubaj, Emiraty Arabskie

od €5,75M

418–530 m² 2

Poddaj się: 2025

Casa Canal – ogłosił niedawno 80-metrowy wieżowiec od AHS Properties. Znajduje się w Al Safa, obok Safa Park i Kanału Dubajskiego. Na sprzedaż w Casa Canal znajduje się kolekcja różnorodnych ultra luksusowych rezydencji. Wśród nich: Sky Villas z 4-5 sypialniami, penthouse z 3 sypialniami, Sky Mansions z sześcioma sypialniami. Dla luksusowych koneserów prezentowane są trzy ekskluzywne Sky Palaces. Powierzchnia nieruchomości ultra-lux będzie wynosić od 395 metrów kwadratowych. m do 2508 metrów kwadratowych. m. Wszystkie rezydencje będą miały prywatny dostęp z windy do salonu i prywatnego basenu na przestronny taras. Unikalne widoki na Kanał Dubajski, Safa Park i horyzont Dubaju otworzą się z panoramicznych okien. Mieszkańcy Casa Canal będą mieli niedrogie usługi premium i udogodnienia na dwóch piętrach podium, takie jak: - pula nieskończoności; - salon cygarowy; - kino; - studio jogi; - siłownia; - centrum odnowy biologicznej; - spa; - restauracja z osobistym szefem kuchni; - bar sushi; - całodobowa usługa konsjerża na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu; - usługi dla kierowców i dwa samochody Rolls Royce itp. Lokalizacja: 5-15 minut Śródmieście Dubaju, DIFC 20-30 minut Mall of Emirates, Ibn Battuta Mall, Dubai International Airport ( DXB ) Kanał Casa powstaje w pobliżu Al Wasl Road. Wystarczy pięć minut jazdy, aby dostać się na jedną z głównych autostrad emiratu — Sheikh Zayed Road. Takie rozwiązanie zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do innych obszarów Dubaju. Zaledwie 10 minut zajmie wycieczka do słynnych na całym świecie atrakcji Śródmieście Dubaju — Burj Khalifa, fontanna Dubaju, centrum handlowe Dubai itp. Dojazd prywatnym samochodem do Jumeirah Beach i Dubai International Financial Center zajmie ten sam czas. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się 20 minut jazdy od kompleksu. Możesz dobrze się bawić na zakupach lub relaksować z całą rodziną w Mall of the Emirates lub Ibn Battuta Mall. Podróż do centrów handlowych zajmie nie więcej niż pół godziny.