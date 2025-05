Kompleks mieszkalny New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE

Floarea Skies to nowy premium projekt mieszkalny w samym sercu Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, jeden z najbardziej prospektywnych i przytulnych obszarów Dubaju. To arcydzieło architektoniczne Mashriq Elite Developments, firmy o renomie gwiezdnej i wysokich standardach jakości, jest 19-piętrowym budynkiem.

Projekt jest tworzony dla tych, którzy cenią estetykę i funkcjonalność. Przestronne studia i apartamenty z 1-2 sypialniami - wszystkie rezydencje są budowane ze szczególnym uwzględnieniem każdego szczegółu. Stylowy salon jest miejscem, gdzie miło spędzić wieczory ze swoimi bliskimi i drogim lub zamknąć z książki. Sypialnie oferują kompletny komfort i estetykę wizualną, a nowoczesne kuchnie inspirują do doświadczeń gotowania. Eleganckie układy, okna podłogowe, europejski sprzęt sanitarny, stylowe szafy - wszystko tworzy atmosferę przytulności i statusu tutaj, a inteligentne technologie, w tym "Smart Home" kontrolowane przez Alexa, sprawiają, że życie naprawdę wygodne i nowoczesne.

Jest tu wszystko dla wypoczynku rodzinnego i pełnego życia w skali: basen dla dzieci, bezpieczne strefy zabaw, a także basen na dachu - szczyt nieskończoności z zapierającym dech w piersiach widokiem. Dla spokojnego wypoczynku, jest biblioteka, gry planszowe, medytacja i saloniki, tworząc idealne warunki dla właściwego odpoczynku. Mieszkańcy mogą grać w mini golfa, trenować w nowoczesnej siłowni i cieszyć się wieczorną rekreacją w grillu lub spacerować w japońskim ogrodzie.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

grill

Ogród japoński

biblioteka

mini golf

sala gimnastyczna

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 50 / 50

Cechy mieszkania

Budownictwo w kuchni, inteligentny dom, inteligentny zamek, sprzęt sanitarny.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Planuje się otwarcie nowej stacji metra (linia fioletowa) w pobliżu, łatwy dostęp do wejścia do JVC, prestiżowe szkoły, centra handlowe, kawiarnie, salony i salony są w pobliżu. Jest to nie tylko wygodne zakwaterowanie, ale również potencjalna inwestycja: obszar rozwija się szybko, a popyt na wysokiej jakości nieruchomości w JVC stale rośnie.