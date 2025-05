Kompleks mieszkalny New Dusk Residence with swimming pools and a wellness center close to Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE

Dusk to kompleks mieszkalny w samym sercu Jumeirah Village Circle. Ten luksusowy projekt oferuje komfortowy sposób życia w nowoczesnym budynku 8-piętrowym i obejmuje stylowe studia i 1-pokojowe apartamenty. Tou może wybrać między w pełni umeblowane jednostki lub przytulne mieszkania bez mebli, co pozwala stworzyć przestrzeń zgodnie z gustem. 1-pokojowe apartamenty są dodatkowo wyposażone w Walk- w szafach i magazynach, uzupełniając funkcjonalność i komfort.

Istnieje wspaniała infrastruktura dla złożonych mieszkańców. To sprawia, że życie jest naprawdę wygodne i tętniące życiem. Duży basen znajduje się w samym sercu kompleksu. Basen, otoczony przytulnymi leżakami słonecznymi, jest idealny do relaksu i relaksu. Nasze centrum odnowy biologicznej oferuje szeroki wachlarz usług dla tych, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i pozostać w formie. Na zewnątrz kompleksu znajdują się obszary jogi i aerobiku. Ćwiczenia na świeżym powietrzu są pełne naturalnych zapachów i dźwięków ptaków i pomogą być naładowane przez cały dzień. Dla entuzjastów na świeżym powietrzu wykonaliśmy boisko wiosłowe - popularny sport łączący elementy rakiet do tenisa i squasha. To świetna okazja do zorganizowania przyjaznych konkursów i działań szkoleniowych, które nie tylko będzie zabawne, ale również pomoże utrzymać formę. Nowoczesna sala gimnastyczna kompleksu wyposażona jest w sprzęt, który będzie pasował zarówno dla juniorów, jak i doświadczonych empirycznych sportowców.

Zakończenie planowane jest na koniec 2024 roku, oferując możliwość życia w nowym domu lub wynająć go i dokonać inwestycji na zapewnienie dochodu.

Cechy

baseny dla dzieci i dorosłych

centrum odnowy biologicznej

joga na zewnątrz i aerobik

kort wiosła

nowoczesna siłownia

tor biegania

2 raty opcji - 20 / 80, 50 / 50.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt jest dogodnie zlokalizowany: