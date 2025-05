Kompleks mieszkalny Modern residential complex Greygate Residences with a pool and other amenities in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Greygate Residences by ADE to luksusowy kompleks mieszkalny, który uosabia najlepsze elementy nowoczesnego projektowania i komfortu. Znajduje się w prestiżowym Jumeirah Village Circle (JVC), jednym z najbardziej popularnych i wygodnych obszarów do życia w Dubaju. Projekt oferuje stylowe studio i jednopokojowe apartamenty, które są idealne dla tych, którzy cenią sobie harmonię, wysoką jakość i funkcjonalność w każdym aspekcie życia. Okna kompleksu oferują malownicze widoki na miasto i obszary naturalne, tworząc atmosferę komfortu i spokoju.

Kompleks oferuje swoim mieszkańcom luksusowe udogodnienia, w tym dwa baseny - dla dorosłych i dzieci, które pozwolą całej rodzinie cieszyć się odkrytą rekreacją. Dla aktywnych mieszkańców, są zarówno na zewnątrz i wewnątrz siłowni, a także sauna do relaksu po treningu. Zielony salon z przytulnymi gazebos będzie doskonałym miejscem na relaks i poznać przyjaciół. Budowa kuchni z nowoczesnym sprzętem, w tym płyta, piekarnik, lodówka i pralka, zapewniają dodatkowy komfort.

Dodatkowe możliwości

Urządzenia:

Studio - 20 / 50 / 30

1 sypialnia - 20 / 45 / 5 / 30 (z płatnościami w ciągu 2 lat od dostawy)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Unikalna lokalizacja Greygate Residences zapewnia szybki dostęp do kluczowych obszarów miasta. Dubai Marina, Downtown Dubai, Dubai International Airport i Palm Jumeirah są tylko kilka minut od hotelu. Jest to idealne miejsce dla osób poszukujących wygody i komfortu życia w mieście, jednocześnie ciesząc się cichą atmosferą w ekskluzywnej okolicy. Duże centra handlowe i rozrywkowe, jak również szkoły i placówki medyczne znajdują się w bliskiej odległości, co czyni projekt doskonałym wyborem zarówno dla rodzin jak i profesjonalistów.