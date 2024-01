Markowe apartamenty Franck Muller Aeternitas w Dubai Marina! Na życie i inwestycję! Rentowność wynajmu - od 6,8% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%!



Termin płatności - 2 kwartały. 2027



Udogodnienia: centrum fitness, korty do padla, studio jogi, basen, kino, sala imprezowa, biblioteka, sala muzyczna, stoły do ​​bilarda i tenisa stołowego, plac zabaw dla dzieci.



Lokalizacja:

Franck Muller Aeternitas powstaje obok ulicy Al Khayay i pięć minut jazdy samochodem od Sheikh Zayed Road. To główna trasa Dubaju, która łączy wszystkie ważne obszary i popularne lokalizacje.

5–15 minut – Ain Dubai, Palm Jumeirah, Emirates Golf Club.

25–30 minut – międzynarodowe lotnisko w Dubaju (DXB), centrum Dubaju, rezerwat przyrody Ras Al Khor.



Plan płatności:

40% - na etapie budowy

60% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń, zorganizujemy dla Ciebie bezpieczną transakcję z deweloperem!