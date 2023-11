Dubaj, Emiraty Arabskie

od €7,16M

397–586 m² 2

Poddaj się: 2026

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Unikalny projekt Orla Dorchester Collection firmy Omniyat jest przeznaczony dla osób, które są przyzwyczajone do korzystania z luksusu i nowoczesnego stylu życia. Ten oszałamiający kompleks mieszkaniowy znajduje się na obrzeżach sztucznej wyspy Palm Jumeirah, która jest najbardziej pożądanym i poszukiwanym miejscem do życia. Kolekcja Orla Dorchester firmy Omniyat jest słusznie uważana za jeden z najbardziej oczekiwanych projektów. Przede wszystkim wynika to z luksusowej lokalizacji – w tej okolicy to najlepsze hotele na świecie, obiekty rozrywkowe i handlowe. Ponadto mieszkańcy mogą codziennie podziwiać wspaniałe widoki na lazurowe morze. Ten projekt oferuje klientom szeroki wybór designerskich apartamentów z 2, 3 i 4 sypialniami. Główną cechą kolekcji Orla Dorchester firmy Omniyat – jest niezrównany wysoki poziom usług. Infrastruktura: - basen; - bieżnie; - plac zabaw dla dzieci; - basen dla dzieci; - miejsce do grillowania; - pokój gier; - pula nieskończoności; - kino; - coworking; - usługi konsjerża; - park; - ogród; - sauna i łaźnia parowa; - boiska sportowe; - kort tenisowy; - centrum fitness i siłownia; - prywatna plaża. Lokalizacja: - Blisko plaży; - Blisko przystanków autobusowych; - Blisko natury; - Blisko centrów handlowych; - Blisko szkoły; - Blisko przedszkola; - Prestiżowy obszar; - Świetna lokalizacja domu; - Bezpośredni dostęp do plaży; - Nad morzem; - widok na morze; - Widok na miasto; - Widok panoramiczny. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Investment Plus: - Zwrot z inwestycji z 6%. - Wiza na pobyt na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia. - Nieoprocentowany plan ratalny. - Komisja 0%. - Wysokie zapotrzebowanie najemców. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z programistą. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!