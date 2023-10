Luxury apartments overlooking the lagoons and city centre, close to the beach, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €6,45M

471 m² 1

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! One Canal to nowy elitarny 9-piętrowy kompleks dewelopera AHS Properties, który jest częścią słynnej grupy AHS, wraz ze znaną na całym świecie włoską marką Fendi Casa. Ambitny projekt położony jest wzdłuż Dubai Water Canal w dzielnicy Al Safa i oferuje znakomitą kolekcję penthouseów z 3 – 4 sypialniami i luksusowymi willami z 4 – 5 sypialniami. Markowe przedmioty, dzięki nowej linii Fendi Casa, zostaną wyposażone w najlepsze luksusowe meble, które umiejętnie pokażą korporacyjne dziedzictwo kunsztu i nowoczesną wizję urojeniowych nieruchomości. Inne charakterystyczne cechy oszałamiających jednostek mieszkalnych One Canal – obejmują ekstrawaganckie wnętrza największej na świecie firmy projektowej Hirsch Bedner Associates, nagrodzonej London 1508. Warto zauważyć, że w celu zapewnienia maksymalnej poufności, zgodnie z głównym planem, w elitarnym kompleksie nie będzie stref publicznych. Rezydencje pałacowe oferują swoim mieszkańcom następujące udogodnienia: - prywatna pula nieskończoności Sky Pool; - panoramiczna łazienka z dwoma jacuzzi i widokiem na park Safa; - w pełni wyposażone kuchnie Fendi; - pralnia; - miejsce dla personelu; - Sky Terrace; - otwarta jadalnia; - stacja do przygotowania szybów cieplnych; - teren rekreacyjny na świeżym powietrzu; - prywatna winda z dostępem bezpośrednio do salonu; - widok na Dubajski Kanał Wodny i Safa Park; - prywatne Sky Gardens. Oprócz tego mieszkańcy luksusowych rezydencji z 4 i 5 sypialniami będą mogli korzystać z prywatnego biura, kina, dwóch pokoi dla personelu, oficjalnego i nieformalnego salonu, a także otwarte tereny rekreacyjne w ich wyjątkowych domach. Lokalizacja: Potencjalni mieszkańcy oszałamiającego kompleksu One Canal będą mieli łatwy dostęp do Safa Park, który jest jednym z najstarszych parków w Dubaju. To miejsce słynie z obfitości drzew liściastych, obszarów grillowych, terenów zabaw, trzech jezior, ponad 300 gatunków ptaków i około 17 000 gatunków drzew i krzewów. Safa Park ma również boisko do koszykówki, boisko do gry w fairground, kort tenisowy i bieżnię, które z pewnością docenią miłośnicy fitnessu. Mieszkając w One Canal, będziesz otoczony mnóstwem różnych restauracji i kawiarni serwujących luksusowe dania kuchni międzynarodowej i pyszne desery. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!