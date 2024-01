Nowy kompleks mieszkaniowy premium LIV Waterside Brokers! Rentowność wynajmu - od 6,7% w $! Dobra opcja do zamieszkania i inwestycji! Udostępnimy katalog inwestorski! Apartamenty oferowane są z meblami lub bez! Plan ratalny 0%!



Termin płatności - 3 kwartały. 2025



Udogodnienia: odkryty basen z kabinami plażowymi i przestronnym barem, kilka salonów, centrum fitness, studio jogi i miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu, spa, jaskinia solna, sauna, zimny basen, prysznic kontrastowy itp.



Lokalizacja:

LIV Waterside znajduje się obok ulicy Al Marsa i bardzo blisko Sheikh Zayed Road. Centralną autostradą emiratu można dojechać w każdy rejon Dubaju.

5–15 minut – Palm Jumeirah, The Els Golf Club, Ain Dubai.

25–30 minut – międzynarodowe lotnisko w Dubaju (DXB), centrum Dubaju, rezerwat przyrody Ras Al Khor.



Plan płatności:

40 - w budowie

60% - po zakończeniu we wrześniu 2025 r.



Napisz lub zadzwoń, zorganizujemy dla Ciebie bezpieczną transakcję z deweloperem!