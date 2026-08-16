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Penthouse na Sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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28 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 427 m²
Piętro 21
Nowe Apartamenty w Projekcie w Ankarze Etimesgut Zupełnie nowe apartamenty znajdują się w m…
$1,47M
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Penthouse 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 15/15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$115,095
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Co otrzymasz: Przestronny penthouse 2 + 1 z meblami, położony w malowniczej okolicy Kargicak…
$214,012
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Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,203
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/5
Co otrzymasz: Przestronne i w pełni umeblowane dwupoziomowe z 2 + 1 układu i łącznej powierz…
$230,346
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Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Przytulne apartamenty w malowniczej okolicy Demirtas. Na budowie: Budowa pro…
$124,809
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/2
Projekt realizowany jest na powierzchni 3,514m2 w regionie Belek / Kadriye, składającej się …
$193,251
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9/10
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w spokojnej części …
$309,347
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/4
Co masz: Wspaniały penthouse z 2 + 1 układ w centrum dzielnicy Mahmutlar. Apartament znajduj…
$145,772
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Penthouse 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty i nieruchomości komercyjne na przedmie…
$168,289
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/6
Co dostajesz: Przytulny kompleks w samym sercu dzielnicy Mahmutlar. Na budowie: Budowa rozp…
$244,807
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Wspaniały dwupoziomowy apartament o powierzchni 100 m2 na 6 i 7 piętrze nowego…
$370,753
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Penthouse 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji To, co dostajesz: Large-scale luksusowy projekt w pobliżu morza …
$307,097
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/5
Co masz: Unikalny penthouse na pierwszej linii z pięknym widokiem na morze i majestatyczne g…
$386,440
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Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Co masz: Dwupoziomowy apartament z układem 3 + 1 znajduje się na 11 piętrze, całkowita powie…
$237,458
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Penthouse 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/14
Nowe apartamenty w rozwiniętej okolicy Mahmutlar. Na budowie: Rozpoczęcie budowy planowane …
$160,238
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Penthouse 5 pokojów w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Otrzymujesz przestronny i w pełni wyposażony apartament 3 + 2 dwupoziomowy o p…
$734,422
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/6
Co dostajesz: Przytulny kompleks z infrastrukturą w centrum dzielnicy Mahmutlar. Na budowie…
$166,914
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/9
Co dostajesz: Przestronne 3 + 1 penthouse w rezydencji Mahmutlar z infrastrukturą. Obszar /…
$520,216
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Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/5
Co otrzymasz: Penthouse 3 + 1 z dużą powierzchnią zieloną w rozwiniętym obszarze Oba. Obsza…
$273,900
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Luksusowy dom na 11 i 12 piętrze w Mahmutlar, Alanya, zaledwie 500 metrów od mor…
$370,236
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/6
Co masz: Elite dwupoziomowy penthouse 2 + 1, o powierzchni 100 m2, znajduje się w nowym komp…
$153,088
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Penthouse 5 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$420,225
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
$207,567
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Penthouse 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
Co otrzymasz: Przestronny 3 + 1 penthouse o powierzchni 155 m2, położony na 9 i 10 piętrach.…
$348,770
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 3/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w Kargicak, Alanya.…
$107,071
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Penthouse 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/4
To, co dostajesz: Apartamenty różnych układów w najbardziej prestiżowej okolicy Oba. Na bud…
$213,714
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Penthouse 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/6
Co dostajesz: Nowy projekt w górach dzielnicy Mahmutlar. Na budowie: Budowa rozpoczyna się …
$99,036
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Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

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