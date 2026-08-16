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Penthouse na Sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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33 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Agencja
INEST HOMES
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament umeblowany 3 + 1 na sprzedaż w Konyaalti Khurma, AntalyaUmeblowany d…
$288,647
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 6/6
Dwupoziomowy Apartament z 5 Sypialniami i Tarasem w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antaly…
$576,056
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Elegancki Apartament Niedaleko Plaży w Konyaaltı, Antalya Apartament dwupoziomowy znajduje s…
$320,416
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe, Umeblowane Mieszkania z Ogrzewaniem Podłogowym w Nowym Projekcie w Konyaaltı, Antalya …
$250,342
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$400,231
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6/7
Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı Antalya Ap…
$2,18M
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/4
Umeblowany Penthouse przy Głównej Drodze w Konyaaltı, Antalya Ten umeblowany,dwupoziomowy pe…
$333,141
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 243 m²
Piętro 4/4
Apartamenty w Kompleksie przy Plaży z Basenem w Antalii Konyaaltı Te stylowe apartamenty mie…
$733,372
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania w Projekcie z Basenami w Antalyi Konyaaltı Mieszkania na sprzedaż znajdują się na…
$425,680
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Penthouse znajduje się w Konyaaltı / Gürsu, jednej z najbardziej elitarnych i prestiżowych d…
$403,734
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$275,304
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
3-Pokojowy Apartament Typu Duplex w Kompleksie Mieszkalnym w Dzielnicy Hurma w Konyaaltı Dwu…
$240,602
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$331,957
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/3
Nowocześnie Umeblowane Apartamenty z 3 Sypialniami na Sprzedaż w Konyaaltı, Antalya Region K…
$702,140
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Przestronne Mieszkanie Typu Penthouse przy Głównej Drodze w Liman, Konyaaltı To dwupoziomowe…
$354,599
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/2
Luksusowe Mieszkania z Systemem Smart Home i Krytym Parkingiem w Konyaaltı, Antalya Mieszkan…
$569,115
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3/3
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Antalyi, Dzielnica Konyaaltı – Blisko Centrum Handlowego i Pl…
$360,902
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem przy Głównej Drodze w Antalya Konyaal…
$881,404
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament z 3 Sypialniami, w Odległości Spaceru od Plaży w Liman w Antalyi Dzi…
$341,293
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Mieszkania z Instalacją Gazu Ziemnego w Pobliżu Komunikacji Publicznej w Sarısu, Konyaaltı M…
$225,371
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2/2
The penthouse is located in Konyaaltı/Gursu Neighborhood. Completed in 2003, the building is…
$245,337
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Penthouse 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 325 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy Apartament na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Antalyi, Konyaaltı Położony p…
$460,382
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Penthouse 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/5
Kompleks zakończony w 2012 roku znajduje się w Uncalı, jednej z najbardziej ekskluzywnych i …
$472,216
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
Obiekt został zbudowany w 2015 roku na powierzchni 1384m2 z 2 blokami i łącznie 30 apartamen…
$214,412
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Penthouse 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/4
Kompleks został zbudowany w 2022 roku na działce 9754m2 z 9 bloków i w sumie 95 apartamentów…
$892,105
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/4
Penthouse znajduje się w Antalya / Konyaalti Hurma sąsiedztwo. Przez lokalizację znajduje si…
$191,347
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4
Penthouse znajduje się w dzielnicy Konyaaltı / Liman. W kompleksie; odkryty basen, łaźnia tu…
$231,639
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 6
Penthouse znajduje się 8,5 km od Antalya City Center i tylko 1,5 km od Konyaalti Plaże.Jest …
$345,659
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