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Penthouse na Sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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7 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$220 141
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Penthouse 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$262 073
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nieruchomości w Luksusowym Projekcie w Gazipaşa, Antalya Nieruchomości w luksusowym projekci…
$239 599
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$124 914
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Penthouse 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Nieruchomości w Luksusowym Projekcie w Gazipaşa, Antalya Nieruchomości w luksusowym projekci…
$319 465
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Penthouse 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Gazipaşa Antalya Gazipaşa to nad…
$233 759
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Co otrzymasz: Penthouse 2 + 1 w unikalnym kompleksie w spokojnej okolicy Gazipasa. Na budow…
$208 086
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