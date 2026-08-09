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Penthouse na Sprzedaż w Mersin, Turcja

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Erdemli
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3 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 15
Eleganckie Apartamenty w Świetnym Projekcie w Tömük Mersin W ostatnich latach Mersin stało …
$87,539
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Penthouse 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 15
Eleganckie Apartamenty w Świetnym Projekcie w Tömük Mersin W ostatnich latach Mersin stało …
$125,550
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Penthouse 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Arpaçbahşiş Stylowe apartamenty w Ar…
$205,382
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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