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Penthouse na Sprzedaż w Alanya, Turcja

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145 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Penthouse 5 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 9/10
Luksusowy dwupoziomowy 4 + 1 duplex z widokiem na morze w Mahmutlar, AlaniaOferujemy przestr…
$202,948
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Alanya-home
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Penthouse 5 pokojów w Ispatli, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Ispatli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Apartament z Widokiem na Morze oraz Miasto na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş Apartament na sprz…
$171,582
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4
Co masz: Przestronne dwupoziomowy apartament układ 2 + 1 o łącznej powierzchni 127 m2 w nowy…
$138,501
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 13
Apartament na Sprzedaż w Kompleksie z Dostępem do Prywatnej Plaży w Mahmutlar, Alanya Położo…
$455,784
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
Położony zaledwie 120 metrów od morza, ten nowoczesny duplex w Tosmur oferuje 2 sypialnie, 2…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Zdjęcia apartamentu dostępne na życzenie! Trzypokojowy penthouse (3+1) o powierzchni 150 m²…
$306,929
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/5
Kestel Residence 124; Kestel ResidenceNa sprzedaż jest przestronny dwupoziomowy apartament 2…
$205,026
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 4 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/5
Luksusowy dwupoziomowy ogród duplex 3 + 1 na sprzedaż w Pia Royal Residence, KestelOdkryj no…
$267,550
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 8/9
🌴 Nowoczesny apartament 2 + 1 w Avsallar - komfort, styl i komfort nad morzemOferujemy przes…
$111,304
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Co otrzymasz: Przestronny penthouse 2 + 1 o łącznej powierzchni 120 m2, położony na 10 piętr…
$145,939
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 7
Co dostajesz: Oferujemy przestronny apartament 3 + 1 z oddzielną kuchnią o łącznej powierzch…
$237,846
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Penthouse 3 pokoi w Oba, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
Kompleks znajduje się w dzielnicy Alanya / Oba. Kompleks zakończony w 2022 roku znajduje się…
$159,447
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Penthouse 5 pokojów w Oba, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Penthouse został zakupiony przez obecnego właściciela w 2021 r. za kwotę 210 000 EUR. Cena j…
$181,766
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Penthouse w Alanya, Turcja
Penthouse
Alanya, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament Dublex w AvsallarDublex Apartment w Avsallar - Ten 2 + 1 apartament w Avsallar of…
$93,936
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Agencja
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Penthouse 4 pokoi w Oba, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament 3 + 1 w Oba Gol district, Alanya - odpowiednie do uzyskania zezwolen…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 11/12
Kompleks Sonas Buket, Mahmutlar | Alanya. Film prezentujący apartament dostępny na życzen…
$256,208
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Penthouse 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 11/11
W kompleksie Yenisey 8 na sprzedaż jest umeblowany, czteropokojowy penthouse (4+1) o powierz…
$380,940
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 11
Co dostajesz: Dwupoziomowy 2 + 1 apartament o powierzchni ponad 100 m2, w pełni umeblowane i…
$184,312
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Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/18
Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym z pięciogwiazdkową infrastrukturą hotelo…
$346,836
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
$292,595
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/6
Przestronny apartament 2 + 1 na sprzedaż w kompleksie mieszkalnym Best Life 6 Residence, dys…
$126,701
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5
Dla obywatelstwa Co otrzymasz: Przestronny dwupoziomowy penthouse format 3 + 1 o łącznej po…
$480,591
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra w …
$500,386
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: Apartament 3 + 1, o powierzchni 200 m2, zajmuje wysokie miejsce w kompleksie m…
$322,742
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Penthouse w Alanya, Turcja
Penthouse
Alanya, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
$181,043
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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