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Penthouse na Sprzedaż w Mugla, Turcja

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9 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,420
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Penthouse 3 pokoi w Ula, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Ula, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Wysokiej Jakości Życie w Strzeżonym Kompleksie z Półolimpijskim Basenem w Muğla Esentepe Ula…
$173,194
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Penthouse 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 3 Sypialniami i Systemami Inteligentnego Domu w Gümüşlük Bodrum Apartamenty zn…
$400,231
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
INEST HOMES
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$331,138
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Penthouse 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartament z Unikalnym Widokiem i Tarasem, Zlokalizowany Blisko Plaży w Bodrum Turgutreis Ap…
$500,868
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,14M
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Penthouse 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/7
Co dostajesz: Kompleks na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w spokojnej okolicy Kargicak. Na bud…
$161,350
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Penthouse 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/8
Co dostaniesz: Apartamenty na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w spokojnej okolicy Kargicak. …
$328,264
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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