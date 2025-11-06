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Mieszkanie w nowym budynku Avenue Istanbul

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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5
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ID: 38856
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

The Avenue Istanbul to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, łączący luksus i nowoczesny styl życia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Morze Marmara.

The Avenue Istanbul wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych oraz środków transportu publicznego, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję. Projekt oferuje bogatą infrastrukturę, w tym rozległe tereny zielone oraz nowoczesne centrum handlowe.

Najważniejsze atuty projektu:

  • Panoramiczne widoki na Morze Marmara.

  • Apartamenty o różnych metrażach i nowoczesnym designie.

  • Zaplecze sportowe, w tym baseny i centra fitness.

  • Dogodny dostęp do autostrady E5 oraz linii Metrobus.

  • Kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego.

  • Centrum handlowe z licznymi sklepami.

  • Specjalnie zaprojektowane strefy dla dzieci oraz zagospodarowane ogrody.

  • Całodobowa ochrona i system monitoringu.

  • Kryte i odkryte miejsca parkingowe dla mieszkańców.

  • Bliskość szkół, uniwersytetów i szpitali.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Finanse
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Mieszkanie w nowym budynku Avenue Istanbul
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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