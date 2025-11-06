Mieszkanie w nowym budynku Avenue Istanbul

The Avenue Istanbul to prestiżowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, łączący luksus i nowoczesny styl życia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Morze Marmara.
The Avenue Istanbul wyróżnia się strategiczną lokalizacją w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych oraz środków transportu publicznego, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję. Projekt oferuje bogatą infrastrukturę, w tym rozległe tereny zielone oraz nowoczesne centrum handlowe.
Najważniejsze atuty projektu:
Panoramiczne widoki na Morze Marmara.
Apartamenty o różnych metrażach i nowoczesnym designie.
Zaplecze sportowe, w tym baseny i centra fitness.
Dogodny dostęp do autostrady E5 oraz linii Metrobus.
Kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Centrum handlowe z licznymi sklepami.
Specjalnie zaprojektowane strefy dla dzieci oraz zagospodarowane ogrody.
Całodobowa ochrona i system monitoringu.
Kryte i odkryte miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Bliskość szkół, uniwersytetów i szpitali.