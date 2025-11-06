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Mieszkanie w nowym budynku Taksim 360

Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
22
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ID: 38235
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beyoglu
  • Adres
    Istanbul Taksim Square
  • Metro
    Taksim (~ 400 m)

O kompleksie

Taksim 360 to wyjątkowy projekt mieszkaniowy, który oferuje niepowtarzalną możliwość zamieszkania w samym sercu Stambułu, zaledwie kilka kroków od placu Taksim. Inwestycja harmonijnie łączy historyczny charakter dzielnicy Beyoğlu z nowoczesną architekturą i wysokim standardem życia. Dzięki doskonałej lokalizacji stacje metra i przystanki autobusowe przy placu Taksim znajdują się zaledwie kilka minut od kompleksu.

Ten prestiżowy projekt oferuje elegancką ulicę handlową, całodobową ochronę, monitorowane główne wejście oraz prywatny parking podziemny. Do wyboru są apartamenty w układach 1+1, 2+1 oraz 3+1, dostosowane do różnych potrzeb mieszkańców.

Zalety projektu Taksim 360

  • Doskonała lokalizacja – W samym sercu dzielnicy Beyoğlu, w pobliżu placu Taksim.

  • Historyczny charakter – Wyjątkowe połączenie historycznego otoczenia z nowoczesnym designem.

  • Świetna komunikacja – Blisko stacji metra i przystanków autobusowych.

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa – Całodobowa ochrona oraz monitorowane wejście do kompleksu.

  • Bogata infrastruktura – Własna ulica handlowa z licznymi sklepami i punktami usługowymi.

  • Różnorodne układy mieszkań – Apartamenty w konfiguracjach 1+1, 2+1 i 3+1.

  • Prywatny parking podziemny – Bezpieczne i wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – Atrakcyjna inwestycja na dynamicznym rynku nieruchomości w Stambule.

  • Elastyczne ceny – Szeroki wybór ofert dopasowanych do różnych budżetów.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beyoglu, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Taksim 360
Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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