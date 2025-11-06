Mieszkanie w nowym budynku Taksim 360

Taksim 360 to wyjątkowy projekt mieszkaniowy, który oferuje niepowtarzalną możliwość zamieszkania w samym sercu Stambułu, zaledwie kilka kroków od placu Taksim. Inwestycja harmonijnie łączy historyczny charakter dzielnicy Beyoğlu z nowoczesną architekturą i wysokim standardem życia. Dzięki doskonałej lokalizacji stacje metra i przystanki autobusowe przy placu Taksim znajdują się zaledwie kilka minut od kompleksu.

Ten prestiżowy projekt oferuje elegancką ulicę handlową, całodobową ochronę, monitorowane główne wejście oraz prywatny parking podziemny. Do wyboru są apartamenty w układach 1+1, 2+1 oraz 3+1, dostosowane do różnych potrzeb mieszkańców.

Zalety projektu Taksim 360