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Mieszkanie w nowym budynku Infinity Çandarlı

Candarli Mahallesi, Turcja
od
$71,000
VAT
;
25
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ID: 38104
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Dikili
  • Wioska
    Candarli Mahallesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive Investment Opportunity with Private Beach Access

Gdzie nowoczesna architektura spotyka nieskończony błękit

Doświadcz życia określonego przez spokój, elegancję i zapierającą dech naturę w Infinity Çandarlı. Projekt ten, położony na spokojnych wybrzeżach dzielnicy Âzmir, oferuje unikalne połączenie nowoczesnego życia i naturalnego piękna. Zaprojektowane dla tych, którzy starają się obudzić się do dźwięku ptaków i świadkiem mesmeryzujących zachody słońca Morza Egejskiego z ich prywatnych tarasów, Infinity Çandarlı jest czymś więcej niż tylko rezydencją - jest to obietnica pokojowej przyszłości.

Przegląd projektu i udogodnienia Premium Rozprzestrzeniają się na rozległych 6,189.99 m ² dzia ³ ka, ten prestiżowy rozwój sk ³ ada siê z 9 nowoczesnych bloków z ca ³ kowicie 153 rezydencji. Każdy szczegół został skrupulatnie stworzony, aby zapewnić komfort i luksus, w którym:

  • Prywatna plaża: Cieszcie się krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego w dedykowanej przez projekt przestrzeni plażowej.
  • Czteropiętrowe bloki na butik i elitarny styl życia.
  • Przestronne obszary mieszkalne z tarasami z widokiem na "nieskończony niebieski".
  • Na miejscu obiektów socjalnych, w tym basen i pięknie ogrodów krajobrazowych.
  • Doskonała równowaga "Elegancji, Widoku i Pokoju".

Ograniczona dostępność - wysoki potencjał inwestycyjny Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie i z dumą informujemy, że wszystkie 2 + 1 jednostki są oficjalnie SOLD Out. Obecnie pozostaje nam bardzo ograniczona liczba 1 + 1 apartamentów.

  • Zakres cen: Od $71,000 USD do $82,000 USD.
  • Data realizacji: czerwiec 2028 r.

Strategiczne położenie i połączenie Infinity Çandarlı oferuje doskonałą ucieczkę bez izolowania się od głównych centrów miejskich i węzłów turystycznych:

  • Centrum: 10 km
  • Centrum Dikili: 23 km
  • City Center: 98 km
  • Lotnisko w Edremit: 98 km
  • Międzynarodowy Port Lotniczy Adnan Menderes: 130 km
  • Ayvalık: 63 km

Po co inwestować w Kundarlı? Kundarlı szybko staje się jednym z najbardziej wysuniętych regionów nadbrzeżnych w Turcji, oferując inwestorom znaczny potencjał w zakresie oceny kapitału. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnego domu letniskowego, czy też wysokiej rentowności inwestycji, Infinity Çandarlı jest idealnym wyborem.

Zarezerwuj dziś miejsce w nieskończoności. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i zabezpieczenia jednostki.

Lokalizacja na mapie

Candarli Mahallesi, Turcja
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turcja
od
$71,000
VAT
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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