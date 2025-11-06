Mieszkanie w nowym budynku Infinity Çandarlı

Exclusive Investment Opportunity with Private Beach Access
Gdzie nowoczesna architektura spotyka nieskończony błękit
Doświadcz życia określonego przez spokój, elegancję i zapierającą dech naturę w Infinity Çandarlı. Projekt ten, położony na spokojnych wybrzeżach dzielnicy Âzmir, oferuje unikalne połączenie nowoczesnego życia i naturalnego piękna. Zaprojektowane dla tych, którzy starają się obudzić się do dźwięku ptaków i świadkiem mesmeryzujących zachody słońca Morza Egejskiego z ich prywatnych tarasów, Infinity Çandarlı jest czymś więcej niż tylko rezydencją - jest to obietnica pokojowej przyszłości.
Przegląd projektu i udogodnienia Premium Rozprzestrzeniają się na rozległych 6,189.99 m ² dzia ³ ka, ten prestiżowy rozwój sk ³ ada siê z 9 nowoczesnych bloków z ca ³ kowicie 153 rezydencji. Każdy szczegół został skrupulatnie stworzony, aby zapewnić komfort i luksus, w którym:
Ograniczona dostępność - wysoki potencjał inwestycyjny Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie i z dumą informujemy, że wszystkie 2 + 1 jednostki są oficjalnie SOLD Out. Obecnie pozostaje nam bardzo ograniczona liczba 1 + 1 apartamentów.
Strategiczne położenie i połączenie Infinity Çandarlı oferuje doskonałą ucieczkę bez izolowania się od głównych centrów miejskich i węzłów turystycznych:
Po co inwestować w Kundarlı? Kundarlı szybko staje się jednym z najbardziej wysuniętych regionów nadbrzeżnych w Turcji, oferując inwestorom znaczny potencjał w zakresie oceny kapitału. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnego domu letniskowego, czy też wysokiej rentowności inwestycji, Infinity Çandarlı jest idealnym wyborem.
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