Mieszkanie w nowym budynku Infinity Çandarlı

Exclusive Investment Opportunity with Private Beach Access

Gdzie nowoczesna architektura spotyka nieskończony błękit

Doświadcz życia określonego przez spokój, elegancję i zapierającą dech naturę w Infinity Çandarlı. Projekt ten, położony na spokojnych wybrzeżach dzielnicy Âzmir, oferuje unikalne połączenie nowoczesnego życia i naturalnego piękna. Zaprojektowane dla tych, którzy starają się obudzić się do dźwięku ptaków i świadkiem mesmeryzujących zachody słońca Morza Egejskiego z ich prywatnych tarasów, Infinity Çandarlı jest czymś więcej niż tylko rezydencją - jest to obietnica pokojowej przyszłości.

Przegląd projektu i udogodnienia Premium Rozprzestrzeniają się na rozległych 6,189.99 m ² dzia ³ ka, ten prestiżowy rozwój sk ³ ada siê z 9 nowoczesnych bloków z ca ³ kowicie 153 rezydencji. Każdy szczegół został skrupulatnie stworzony, aby zapewnić komfort i luksus, w którym:

Prywatna plaża: Cieszcie się krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego w dedykowanej przez projekt przestrzeni plażowej.

Czteropiętrowe bloki na butik i elitarny styl życia.

Przestronne obszary mieszkalne z tarasami z widokiem na "nieskończony niebieski".

Na miejscu obiektów socjalnych, w tym basen i pięknie ogrodów krajobrazowych.

Doskonała równowaga "Elegancji, Widoku i Pokoju".

Ograniczona dostępność - wysoki potencjał inwestycyjny Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie i z dumą informujemy, że wszystkie 2 + 1 jednostki są oficjalnie SOLD Out. Obecnie pozostaje nam bardzo ograniczona liczba 1 + 1 apartamentów.

Zakres cen: Od $71,000 USD do $82,000 USD.

Data realizacji: czerwiec 2028 r.

Strategiczne położenie i połączenie Infinity Çandarlı oferuje doskonałą ucieczkę bez izolowania się od głównych centrów miejskich i węzłów turystycznych:

Centrum: 10 km

Centrum Dikili: 23 km

City Center: 98 km

Lotnisko w Edremit: 98 km

Międzynarodowy Port Lotniczy Adnan Menderes: 130 km

Ayvalık: 63 km

Po co inwestować w Kundarlı? Kundarlı szybko staje się jednym z najbardziej wysuniętych regionów nadbrzeżnych w Turcji, oferując inwestorom znaczny potencjał w zakresie oceny kapitału. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnego domu letniskowego, czy też wysokiej rentowności inwestycji, Infinity Çandarlı jest idealnym wyborem.

Zarezerwuj dziś miejsce w nieskończoności. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i zabezpieczenia jednostki.