  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mieszkanie w nowym budynku MARI VADI EVLERI

Mieszkanie w nowym budynku MARI VADI EVLERI

Saribugday Sokagi, Turcja
od
$160,000
;
6
Zostawić wniosek
ID: 39638
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Adres
    Saribugday Sokagi

O kompleksie

MARI VADI EVLERI oferuje apartamenty na sprzedaż w Kağıthane, jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań przyjazne rodzinom oraz doskonałe połączenia z głównymi autostradami i siecią transportu publicznego.

MARI VADI EVLERI to doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja. Projekt oferuje wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości, stabilne dochody z wynajmu oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Cechy projektu

  • Doskonała lokalizacja: Strategiczne położenie w europejskiej części Stambułu.

  • Nowoczesny design: Eleganckie i funkcjonalne układy mieszkań.

  • Kompleksowa infrastruktura: Bogata oferta udogodnień i stref wspólnych na terenie inwestycji.

  • Całodobowa ochrona: Bezpieczne środowisko z monitoringiem i ochroną 24/7.

  • Zadaszony parking: Wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

  • Tereny zielone: Starannie zaprojektowane przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe.

  • Świetna komunikacja: Blisko stacji metra oraz linii Metrobüs.

  • Koncepcja rodzinna: Przestronne apartamenty odpowiednie dla rodzin.

  • Gotowy projekt: Możliwość natychmiastowego zamieszkania.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Perspektywa długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

MARI VADI EVLERI stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną w centralnej części Stambułu dzięki wysokiemu popytowi na wynajem oraz dużemu potencjałowi wzrostu wartości nieruchomości w długim okresie.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto spełnia również warunki umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Saribugday Sokagi, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Umraniye, Turcja
od
$229,000
Zespół mieszkaniowy Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,61M
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Kagithane, Turcja
od
$1,76M
Zespół mieszkaniowy Luxury ready apartments in Taksim area.
22 1 a mrJADE Italy Istanbul, Turcja
od
$420,000
Dzielnica mieszkaniowa Beach walk modern apartment in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$109,976
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku MARI VADI EVLERI
Saribugday Sokagi, Turcja
od
$160,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Apartamentowiec Sylvana Istanbul
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Sylvana Istanbul to ekskluzywny kompleks luksusowych willi i domów szeregowych, położony w dzielnicy Bahçeşehir w Başakşehir, po europejskiej stronie Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 44 000 m² i obejmuje 232 eleganckie wille 4+1, otoczone rozległymi terenami zielonymi. Sylvana Is…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turcja
od
$76,906
Na terytorium ponad 3000 m2 znajduje się jeden budynek z 12 piętrami, gdzie znajdują się mieszkania z 1 + 1 i 2 + 1 układów. Dobry kompleks rodzinny do wypoczynku w doskonałej okolicy i pieszo od nabrzeża.Deweloper ma doskonałą reputację na tureckim rynku budowlanym. Historia firmy to ponad …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$332,095
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala solna, pokój masażu), sala konferencyjna i biblioteka, bar, miejsce do grillowania, mini klub, plac zabaw dla dzieci, prywatna plaża, monitoring wideo wokół zegara,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje