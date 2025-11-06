Mieszkanie w nowym budynku MARI VADI EVLERI

MARI VADI EVLERI oferuje apartamenty na sprzedaż w Kağıthane, jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań przyjazne rodzinom oraz doskonałe połączenia z głównymi autostradami i siecią transportu publicznego.
MARI VADI EVLERI to doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja. Projekt oferuje wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości, stabilne dochody z wynajmu oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.
Cechy projektu
Doskonała lokalizacja: Strategiczne położenie w europejskiej części Stambułu.
Nowoczesny design: Eleganckie i funkcjonalne układy mieszkań.
Kompleksowa infrastruktura: Bogata oferta udogodnień i stref wspólnych na terenie inwestycji.
Całodobowa ochrona: Bezpieczne środowisko z monitoringiem i ochroną 24/7.
Zadaszony parking: Wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.
Tereny zielone: Starannie zaprojektowane przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe.
Świetna komunikacja: Blisko stacji metra oraz linii Metrobüs.
Koncepcja rodzinna: Przestronne apartamenty odpowiednie dla rodzin.
Gotowy projekt: Możliwość natychmiastowego zamieszkania.
Wysoki potencjał inwestycyjny: Perspektywa długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.
Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?
MARI VADI EVLERI stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną w centralnej części Stambułu dzięki wysokiemu popytowi na wynajem oraz dużemu potencjałowi wzrostu wartości nieruchomości w długim okresie.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.
Ponadto spełnia również warunki umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.