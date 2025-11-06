Mieszkanie w nowym budynku MARI VADI EVLERI

MARI VADI EVLERI oferuje apartamenty na sprzedaż w Kağıthane, jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań przyjazne rodzinom oraz doskonałe połączenia z głównymi autostradami i siecią transportu publicznego.

MARI VADI EVLERI to doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja. Projekt oferuje wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości, stabilne dochody z wynajmu oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Cechy projektu

Doskonała lokalizacja: Strategiczne położenie w europejskiej części Stambułu.

Nowoczesny design: Eleganckie i funkcjonalne układy mieszkań.

Kompleksowa infrastruktura: Bogata oferta udogodnień i stref wspólnych na terenie inwestycji.

Całodobowa ochrona: Bezpieczne środowisko z monitoringiem i ochroną 24/7.

Zadaszony parking: Wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Tereny zielone: Starannie zaprojektowane przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe.

Świetna komunikacja: Blisko stacji metra oraz linii Metrobüs .

Koncepcja rodzinna: Przestronne apartamenty odpowiednie dla rodzin.

Gotowy projekt: Możliwość natychmiastowego zamieszkania.

Wysoki potencjał inwestycyjny: Perspektywa długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

MARI VADI EVLERI stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną w centralnej części Stambułu dzięki wysokiemu popytowi na wynajem oraz dużemu potencjałowi wzrostu wartości nieruchomości w długim okresie.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto spełnia również warunki umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.