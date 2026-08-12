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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Mersin
3
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34 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
Co otrzymasz: Przestronny penthouse 2 + 1 o łącznej powierzchni 120 m2, położony na 10 piętr…
$145,939
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/10
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w odległości spaceru od plaży Kleopatra, Alanya. O b…
$488,427
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 7
Co dostajesz: Oferujemy przestronny apartament 3 + 1 z oddzielną kuchnią o łącznej powierzch…
$237,846
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
Położony zaledwie 120 metrów od morza, ten nowoczesny duplex w Tosmur oferuje 2 sypialnie, 2…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w małym kompleksie niedaleko Cleopatra Beach, Alania.…
$391,663
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy projekt premium na banki w dzielnicy Kestel. Na budowi…
$498,796
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4
Co masz: Przestronne dwupoziomowy apartament układ 2 + 1 o łącznej powierzchni 127 m2 w nowy…
$138,501
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: 2 + 1 dwupoziomowy apartament o powierzchni 128 m2 znajduje się na trzecim pię…
$212,388
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 11
Co dostajesz: Dwupoziomowy 2 + 1 apartament o powierzchni ponad 100 m2, w pełni umeblowane i…
$184,312
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Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5
Dla obywatelstwa Co otrzymasz: Przestronny dwupoziomowy penthouse format 3 + 1 o łącznej po…
$480,591
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
$292,595
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 9
Co dostajesz: Można uzyskać elitarny apartament 2 + 1 w prestiżowym kompleksie w samym sercu…
$553,434
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Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/18
Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym z pięciogwiazdkową infrastrukturą hotelo…
$346,836
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
$471,955
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 4/5
Przedstawiamy Państwu luksusowy dwupoziomowy apartament 2+1 z przepięknym widokiem na morze,…
$289,640
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten pięknie urządzony dwupoziomowy apartament znajduje się w bardzo sought- after Cleopatra …
$345,052
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 3/4
Położony zaledwie 300 metrów od plaży, w pełni umeblowany dwuosobowy dwuosobowy oferuje hojn…
$380,122
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/4
Ten stylowy dwupoziomowy apartament znajduje się w dobrze utrzymanym kompleksie zaledwie 300…
$320,728
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
$520,907
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten przestronny dwupokojowy apartament znajduje się w samym sercu dzielnicy Kleopatra Alanya…
$449,210
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Penthouse 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 12/12
Ten znakomity penthouse znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Mahmutlar w Alanya, wysoce…
$1,11M
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten stylowy dwupoziomowy apartament położony jest zaledwie 325 metrów od morza i oferuje now…
$409,407
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Penthouse 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nasz pierwszy i jedyny projekt domku nad jeziorem w Kargicak, który ma wyjątkowy widok na pr…
$206,008
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Penthouse 2 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra w …
$500,386
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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