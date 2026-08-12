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Penthouse w górach na Sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
288
Alanya
24
Muratpasa
305
Mersin
3
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164 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze na Sprzedaż w Alanyi Region Kale w Alanyi wyróżnia …
$989,295
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$399,500
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Penthouse 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Zamek i Morze w Alanyi Alanya to jeden z najważniejsz…
$921,539
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 8/8
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie Hotelowym w Pobliżu Lotniska w Alanyi …
$268,084
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/4
Mieszkania z Widokiem na Morze z Udogodnieniami Pięciogwiazdkowego Hotelu w Alanyi Kargıcak …
$465,404
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Przestronne Mieszkanie Typu Penthouse przy Głównej Drodze w Liman, Konyaaltı To dwupoziomowe…
$354,599
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kompleksie z Basenem w Alanyi Alanya to popularny…
$299,271
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze, Zamek i Miasto w Alanya Kleopatra Kleopatra, je…
$685,395
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kameralnym Kompleksie w Alanyi, Tosmur Dzielnica …
$322,701
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 11/12
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi,…
$383,015
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Inteligentne Nieruchomości w Dużym Projekcie Blisko Morza w Alanyi Avsallar Stylowa nierucho…
$243,664
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość przy Plaży w Eleganckim Projekcie w Kargıcak Alanya Kargıcak staje się najważni…
$599,200
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie 800 m od Plaży w Alanyi Avsallar Avsallar, jedn…
$237,533
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5
Apartamenty z Wspaniałym Widokiem na Morze i Miasto w Kargıcak Alanya Apartamenty znajdujące…
$466,492
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Penthouse 8 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 325 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy Apartament na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Antalyi, Konyaaltı Położony p…
$460,695
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Koncepcji Hotelowej w Alanyi Stylowe apartamenty …
$318,808
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Kompleksie Blisko Morza i Udogodnień w Alanyi Avsallar …
$357,761
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 9/9
Mieszkania z Widokiem na Morze w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami Społecznymi w Alanyi D…
$228,730
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Penthouse 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$262,073
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze Śródziemne w Kargıcak w Alanyi Kargıcak to region …
$531,069
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Zamek na Osiedlu z Basenem w Alanya Oba Mieszkania na sprz…
$390,324
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Morze Śródziemne w Kargıcak w Alanyi Kargıcak to region …
$415,367
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Apartamenty z Widokiem na mMiasto i Morze na Sprzedaż w Kompleksie w Iskele, Alanya Apartame…
$402,834
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 6
Eleganckie Mieszkania o Nowoczesnej Architekturze w Jednoblokowym Projekcie w Alanyi Alanya …
$352,300
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Penthouse 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$141,899
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Mieszkania w Kompleksie Butikowym z Bogatymi Udogodnieniami w Alanyi Projekt zlokalizow…
$471,193
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$331,957
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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