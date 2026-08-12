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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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218 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż z Widokiem na Przyrodę i Morze w Alanyi Alanya jest jednym z…
$286,680
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty w Ekskluzywnym, Jednoblokowym Kompleksie Położonym Bezpośrednio przy Morzu w Mah…
$934,308
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze na Sprzedaż w Alanyi Region Kale w Alanyi wyróżnia …
$989,295
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Apartamenty w Kompleksie z Licznymi Udogodnieniami w Alanyi Alanya jest jednym z najchętniej…
$207,763
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Penthouse 3 pokoi w Aksu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z 2 Sypialniami, Widokiem na Morze i Balkonem w Altıntaş, Aksu, Antalya Apartamen…
$145,483
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Alanyi Kestel Alanya wyróżnia się zabyt…
$368,273
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Apartamenty w Kompleksie 500 m od Morza w Alanyi Mahmutlar Apartamenty znajdują się w Alanyi…
$179,059
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Centralnej Lokalizacji 100 m od Morza w Alanyi Kestel Ke…
$357,682
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Penthouse 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Zamek i Morze w Alanyi Alanya to jeden z najważniejsz…
$921,539
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 8/8
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie Hotelowym w Pobliżu Lotniska w Alanyi …
$268,084
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami 300 m od Plaży w Alanya Kestel Apartamenty na sprz…
$382,653
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/4
Mieszkania z Widokiem na Morze z Udogodnieniami Pięciogwiazdkowego Hotelu w Alanyi Kargıcak …
$465,404
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$749,873
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży Kleopatry w Alanyi Stylowe apartamenty zlokalizowane s…
$363,708
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Apartamenty w Kompleksie 500 m od Morza w Alanyi Mahmutlar Apartamenty znajdują się w Alanyi…
$270,321
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kompleksie z Basenem w Alanyi Alanya to popularny…
$299,271
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze, Zamek i Miasto w Alanya Kleopatra Kleopatra, je…
$685,395
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Pobliżu Plaży Kleopatry na Osiedlu z Basenem w Alanyi w Turcji Apartamenty poł…
$312,746
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż w Centrum Alanyi, Blisko Morza i Udogodnień Alanya, jedna z …
$433,522
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kameralnym Kompleksie w Alanyi, Tosmur Dzielnica …
$322,701
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 11/12
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie o Koncepcji Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi,…
$383,015
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Inteligentne Nieruchomości w Dużym Projekcie Blisko Morza w Alanyi Avsallar Stylowa nierucho…
$243,664
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość przy Plaży w Eleganckim Projekcie w Kargıcak Alanya Kargıcak staje się najważni…
$599,200
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Penthouse 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Piętro 9
Umeblowane Apartamenty na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar to nie tylko najbardziej roz…
$400,347
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty w Kompleksie z Basenem 800 m od Morza w Kestel, Alanya Apartamenty znajdują się …
$308,323
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem, Kilka Kroków od Plaży w Alanyi Apartamenty znajdu…
$193,718
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie 800 m od Plaży w Alanyi Avsallar Avsallar, jedn…
$237,533
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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