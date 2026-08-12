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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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20 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1
Umeblowane Mieszkanie w Nadmorskim Kompleksie z Basenem w Alanya Kestel To stylowe mieszkani…
$170,059
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Systemami Smart Home, w Odległości Spaceru od Morza w Antalya Lara Güzeloba La…
$670,836
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$618,605
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$120,682
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$246,196
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 7
Mieszkania z Bogatą Infrastrukturą Społeczną, Blisko Morza w Antalyi, Kundu Projekt znajduje…
$380,899
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Gotowy do Zamieszkania, Umeblowany Apartament Typu Duplex z Widokiem na Morze w Antalyi Apar…
$244,780
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze w Kompleksie w Alanyi Antalya Region Tepe, jeden z…
$551,007
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Alanyi Bektaş z Systemem Inteligentnego Domu i Widokiem na Morze Dzielnica Bek…
$524,125
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Społecznie Aktywnym Kompleksie w Alanyi Apartamenty zlokal…
$765,892
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 6
Eleganckie Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kundu, Antalya Apartamenty znajdują się…
$958,835
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Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 11/12
5-Pokojowy Apartament Dwupoziomowy z Widokiem na Morze i Park w Lara, Antalya Elegancki apar…
$737,805
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Bliźniak 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$189,857
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Bliźniak 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$293,091
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Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Dzielnicy Çankaya, Kepez, Antalya Apartamenty zna…
$807,555
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Kaleiçi w Muratpaşa, Antalya Muratpaşa to jedna z najbardz…
$301,357
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Bliźniak 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 16
Nieruchomości Inwestycyjne w Projekcie z Rozbudowaną Infrastrukturą w Mersin Mersin, perła M…
$176,042
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Bliźniak 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/4
Eleganckie Apartamenty Blisko Udogodnień w Alanya Payallar Alanya Payallar to jedno z ulubio…
$148,007
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Bliźniak 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Bliźniak 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT. OD MORZA *PEŁNY WIDOK NA MORZE 4+1 250 m2 Duplex 9. i 10. p…
$172,421
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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