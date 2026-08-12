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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
17
Alanya
8
Muratpasa
45
Serik
21
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17 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie w Centrum Altıntaş Altıntaş, dzielnica Aksu w An…
$331,098
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/8
Apartamenty 2- i 3-Pokojowe w Zamkniętym Kompleksie z Udogodnieniami w Gedik, Serik, Antalya…
$167,420
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż na Osiedlu z Udogodnieniami w Alanya Oba Apartamenty zlok…
$295,878
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Bliźniak 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$522,138
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowy Apartament z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Kundu, Antaly…
$133,572
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Bliźniak 3 pokoi w Kas, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$342,553
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Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 7
Mieszkania z Bogatą Infrastrukturą Społeczną, Blisko Morza w Antalyi, Kundu Projekt znajduje…
$380,899
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze w Kompleksie w Alanyi Antalya Region Tepe, jeden z…
$551,007
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Bliźniak 4 pokoi w Kemer, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Góry w Projekcie w Kemer Antalya Apartamenty znajdują się w region…
$322,334
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Bliźniak 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 9/10
Apartamenty w Kompleksie z Bogatą Infrastrukturą Socjalną w Manavgat Side Side, położone we …
$392,132
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Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 11/12
5-Pokojowy Apartament Dwupoziomowy z Widokiem na Morze i Park w Lara, Antalya Elegancki apar…
$737,805
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Centralnej Lokalizacji w Belek Belek, jedno z najbardzi…
$294,851
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Bliźniak 4 pokoi w Manavgat, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Przestronny, Dwupoziomowy Apartament z 3 Sypialniami w Kompleksie w Evrenseki, Manavgat Evre…
$146,637
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Bliźniak 3 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Centralnej Lokalizacji w Belek Belek, jedno z najbardzi…
$265,342
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 12
Wyjątkowo Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza w Alanyi Alanya to rozwinięty region pod w…
$608,515
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Bliźniak 5 pokojów w Serik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 2/2
Umeblowany Apartament Blisko Pola Golfowego w Belek, Antalya Apartament znajduje się w turys…
$219,846
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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