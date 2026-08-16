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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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24 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Halkapinar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Halkapinar, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Odkryj zwierzchność luksusu mieszkającego z tymi apartamentami z widokiem na morze, położony…
$284,273
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/12
We present you a new project under construction in the Mahmutlar area! The modern resident…
$271,814
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/4
Przedstawiamy nowy projekt od niezawodnego programisty. Nowy przytulny kompleks w Mahmutlar.…
$64,741
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
$296,576
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/10
$242,162
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
The complex is located in the suburbs of Mahmutlar, in a panoramic location on a hill, with …
$101,807
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/12
We present a new unique project by a reliable developer in the center of the Mahmutlar distr…
$295,536
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/5
$192,741
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$155,916
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$83,452
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/5
Przedstawiamy Państwu nowy projekt LCD w popularnym kurorcie Alanya - Mahmutlare.Mahmutlar z…
$128,494
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 9
We offer you apartments in a living complex with well-developed amenities in Mahmutlar distr…
$103,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/12
Z przyjemnością przedstawiamy zupełnie nowy projekt eleganckiego kompleksu na pierwszej lini…
$163,088
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/12
¡To your attention a great new project on the first coast in the most popular area of Mahmut…
$248,092
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/12
$117,621
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/9
$118,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
Button748
$98,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/12
$139,366
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/11
We want to present for you a new project located in the heart of Alanya Mahmutlar, with a ri…
$235,243
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
$207,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Z przyjemnością przedstawiamy nowy przytulny kompleks w Mahmutlar, kompleks znajduje się w m…
$116,139
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/9
$60,293
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$66,409
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 11
$117,621
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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