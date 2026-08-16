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Mieszkania na sprzedaż w Yenimahalle, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Piętro 3/13
$8,08M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w Kompleksie w Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara jest stolicą Turcji i drugim…
$204,368
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Mieszkanie 2 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w Kompleksie w Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara jest stolicą Turcji i drugim…
$138,690
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 17
Mieszkania w Projekcie z Łatwym Planem Spłat i Całodobową Ochroną w Ankarze Eryaman Mieszkan…
$101,607
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w Kompleksie w Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara jest stolicą Turcji i drugim…
$282,883
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Mieszkanie 3 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 17
Mieszkania w Projekcie z Łatwym Planem Spłat i Całodobową Ochroną w Ankarze Eryaman Mieszkan…
$136,246
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TekceTekce
Condo 5 pokojów w Yenimahalle, Turcja
Condo 5 pokojów
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/30
Cena na zgłoszenie
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