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Mieszkania na sprzedaż w Golbasi, Turcja

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5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty Inwestycyjne z 2 i 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Ankara Gölbaşı Apart…
$135,515
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Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Zupełnie Nowe Apartamenty w Pobliżu Jeziora w Ankarze Gölbaşı Zupełnie nowe apartamenty zlok…
$86,755
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Mieszkanie 4 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
$114,194
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Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 71 m²
$68,749
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Mieszkanie 3 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
В "Soli Emerald"Завершение строительства: 30 июня 2023 годаКвартиры 2 + 1 в городскос районе…
$129,342
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