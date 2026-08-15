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Mieszkania na sprzedaż w Mamak, Turcja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$83,710
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Mieszkanie 1 pokój w Mamak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mamak, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$42,188
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Mieszkanie 2 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$62,927
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Mieszkanie 5 pokojów w Mamak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mamak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 37
Gotowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Ankarze Mieszkania znajdują się w popularnej okolic…
$269,520
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Mieszkanie 4 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 37
Gotowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Ankarze Mieszkania znajdują się w popularnej okolic…
$248,244
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Mieszkanie 2 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartament z Widokiem na Miasto w Strzeżonym Kompleksie w Mamak, Ankara Ankara, stolica Turc…
$60,729
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