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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskisehir
110
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 49
Luksusowa rezydencja z basenem i usługami w prestiżowej okolicy, Ankara, Turcja Oferujemy a…
$249,803
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Anatolia Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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