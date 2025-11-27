Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Odunpazari, Turcja

24 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
$2,02M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
$2,89M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Karagozler Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/3
$3,77M
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 210 m²
$3,71M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 5/5
$1,60M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
$1,85M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/1
$1,91M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/5
$1,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Odunpazari, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
$9,25M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Piętro 3/3
$6,61M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
$1,97M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/4
$5,38M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/5
$1,97M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/3
$2,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/8
$1,65M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karagozler Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karagozler Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
$1,56M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/4
$2,75M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/6
$2,72M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/4
$3,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/3
$3,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 5/5
$2,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
$5,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/4
$7,11M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Odunpazari, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Odunpazari, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/4
$5,80M
Zostaw prośbę
