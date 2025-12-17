Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Tepebasi, Turcja

70 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
$1,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/3
$2,76M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
$3,35M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/5
$3,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
$1,62M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/3
$2,76M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/3
$2,35M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/3
$2,94M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
$1,47M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
$3,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/3
$998,753
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/4
$5,70M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Calkara Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Calkara Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 870 m²
$1,85M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
$2,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
$2,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2/4
$1,47M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/3
$1,65M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/7
$2,94M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/3
$4,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5/7
$3,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/4
$2,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/4
$3,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/3
$1,18M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
$2,00M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/4
$3,30M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/3
$3,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3/3
$11,16M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
$1,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
$8,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
$1,55M
Zostaw prośbę
