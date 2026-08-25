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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
Przedstawiamy projekt zaprojektowany specjalnie dla miłośników relaksującego i przyjemnego p…
$188 787
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Przedstawiamy państwu zupełnie nowy projekt w elitarnej dzielnicy Kestel. Projekt wysokiego …
$138 378
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Typy nieruchomości w Bursa.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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