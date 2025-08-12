Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bursa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Bursa, Turcja

Kestel
35
Nilufer
20
Mudanya
14
Osmangazi
12
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Tepecik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tepecik, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Te niedrogie i stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe na sprzedaż w Mersin Erdemli znajdują się …
$89,685
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Bursa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się