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Mieszkania w górach na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
Apartamenty 1-Pokojowe w Przystępnych Cenach w Bursie Nilüfer Osiedle Kayapa w Nilüfer w Bur…
$72 964
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$103 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$364 235
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$478 643
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$121 412
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$98 692
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$135 421
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z 2 Sypialniami w Kompleksie z Basenem, Odpowiednie do Inwestycji w Bursie Dziel…
$116 742
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$140 091
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$381 747
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Kawalerka w Marmara Region, Turcja
Kawalerka
Marmara Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
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Typy nieruchomości w Bursa.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

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z Taras
z Widok na morze
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