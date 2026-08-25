Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bursa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Bursa, Turcja

;
Kestel
34
Nilufer
29
Osmangazi
17
Mudanya
11
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$207 895
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$249 828
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$145 928
Zostaw prośbę
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$171 611
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$137 756
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$124 914
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$228 815
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$187 955
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$270 842
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/4
2-Pokojowy Apartament z Widokiem na Morze w Prime 360 w Mudanya, Bursa Burgaz w Güzelyalı, j…
$166 941
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 4/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$374 742
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$160 009
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Bursie Te apartamenty zn…
$205 466
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$79 385
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Parkingiem Podziemnym w Mudanya Apartamenty z 2 sypialniam…
$166 941
Zostaw prośbę
Kawalerka w Marmara Region, Turcja
Kawalerka
Marmara Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111 491
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Bursa.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się