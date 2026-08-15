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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gemlik, Turcja

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mieszkania
3
5 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$209,370
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Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$188,548
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 833 m²
$1,46M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Bursie Te apartamenty zn…
$205,899
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Willa 3 pokoi w 541 Nolu Sokak, Turcja
Willa 3 pokoi
541 Nolu Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,10M
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