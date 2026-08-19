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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cankaya, Turcja

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mieszkania
53
domy
15
73 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie Mieszkalnym w Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe to jeden z…
$150,468
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Plażą w Ankarze Ankara, stolica Turcji, to jedno z najb…
$540,528
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie Mieszkalnym w Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe to jeden z…
$397,005
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie Mieszkalnym w Çankaya Beytepe Çankaya Beytepe to jeden z…
$319,456
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Plażą w Ankarze Ankara, stolica Turcji, to jedno z najb…
$365,753
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/6
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami i Widokiem na Las w Ankarze Stolica Turcji, Ankara, j…
$240,749
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LDV InvestLDV Invest
Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 465 m²
Wille z Systemem Smart Home w Kompleksie w Çayyolu, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jedn…
$1,90M
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Mieszkanie 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 17/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$571,779
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Mieszkanie w Cankaya, Turcja
Mieszkanie
Cankaya, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Nowe apartamenty znajdują się w Çankaya, nowe popularne centrum mieszkalne Antalya. Region t…
$819,586
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,060
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Mieszkanie 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Dolinę, Zlokalizowane w Pobliżu Ambasad w Oran, Çankaya,…
$897,022
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Mieszkanie 1 pokój w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cankaya, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Capital Marine
$53,065
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$605,345
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Ankarze Kompleks znaj…
$166,788
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 38
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto i Dolinę w Çankaya Oran Çankaya, jedna z najb…
$251,166
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Oran, Çankaya, Ankara Te unikalne apartamenty z wido…
$272,000
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Mieszkanie 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Apartamenty z Systemem Inteligentnego Domu na Strzeżonym Osiedlu w Ankarze, Turcja Ankara je…
$709,515
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Bliźniak 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Piętro 38/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$856,511
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Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$184,161
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Dom 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Dom 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Zabudowie Bliźniaczej Zlokalizowane w Pobliżu Szkół i Uczelni w Ahlatlıbel, Dzielnic…
$490,758
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$189,952
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Mieszkanie w Cankaya, Turcja
Mieszkanie
Cankaya, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Capital Marine
$53,959
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Capital Marine
$131,263
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Ankara Çankaya Te apartamenty z widokiem …
$313,668
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Stylowa Willa z Dużym Ogrodem w Ankarze Çayyolu Çankaya jest jedną z największych dzielnic w…
$574,094
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$237,441
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Przestronne i Eleganckie Nowe Apartamenty w Küçükesat, Çankaya Stolica Turcji, Ankara, ma st…
$230,332
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$307,881
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$417,839
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Willa 7 pokojów w Cankaya, Turcja
Willa 7 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille w Prestiżowej Lokalizacji w Alacaatlı, Çankaya, Ankara Stolica Turcji, Ankar…
$626,179
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