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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Etimesgut, Turcja

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14 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$304,674
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Mieszkanie 2 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w Projekcie z Koncepcją Centrum Handlowego na Świeżym Powietrzu w Eryaman Stolic…
$125,854
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Bliźniak 4 pokoi w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$451,241
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 427 m²
Piętro 21
Nowe Apartamenty w Projekcie w Ankarze Etimesgut Zupełnie nowe apartamenty znajdują się w m…
$1,47M
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Mieszkanie 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 21
Apartamenty na Sprzedaż w Megakompleksie w Etimesgut w Ankarze Nowe apartamentyna sprzedaż z…
$597,808
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Bliźniak 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$829,776
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Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty na Sprzedaż przy Skrzyżowaniu Mesa-Koru w Ankarze Ankara to stolica i drugie co …
$199,654
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Bliźniak 6 pokojów w Etimesgut, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowe Apartamenty w Stylowym Projekcie w Etimesgut, Ankara Etimesgut, położony na zachodzie A…
$953,261
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Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Nowe Apartamenty w Projekcie w Ankarze Etimesgut Zupełnie nowe apartamenty znajdują się w m…
$333,526
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Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 23
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie Blisko Metra i Centrum Handlowego Eryaman to dzielnica …
$210,347
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Mieszkanie 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 267 m²
Nowe Apartamenty w Projekcie w Ankarze Etimesgut Zupełnie nowe apartamenty znajdują się w m…
$543,828
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Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w Projekcie z Koncepcją Centrum Handlowego na Świeżym Powietrzu w Eryaman Stolic…
$199,654
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Mieszkanie 5 pokojów w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Etimesgut, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 9
Luksusowe Apartamenty na Sprzedaż w Butikowym Kompleksie w Bağlıca, Etimesgut, Ankara Nowe, …
$293,274
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Mieszkanie 3 pokoi w Etimesgut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Etimesgut, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 21
Nowa rezydencja z basenem i centrum spa w pobliżu stacji metra, Ankara, Turcja Rezydencja o…
$379,101
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