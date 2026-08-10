Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sincan
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sincan, Turcja

;
mieszkania
7
8 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Zupełnie Nowe Apartamenty w Butikowym Kompleksie w Sincan, Ankara Stolica Turcji, Ankara, wy…
$115,575
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty w Kompleksie z Krytym Basenem w Ankara Sincan Te stylowe apartamenty są zlokaliz…
$120,808
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sincan, Turcja
Willa 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe Wille Wolnostojące w Strzeżonym Kompleksie w Ankarze Sincan Luksusowe wille znajdu…
$115,575
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty w Kompleksie z Krytym Basenem w Ankara Sincan Te stylowe apartamenty są zlokaliz…
$89,168
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty na Sprzedaż przy Głównej Ulicy w Sincan, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jed…
$115,575
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/5
Apartamenty na Sprzedaż przy Głównej Ulicy w Sincan, Ankara Ankara, stolica Turcji, jest jed…
$137,284
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Sincan, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sincan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 8
Nowe Apartamenty w Prestiżowym Projekcie w Yenikent, Sincan Stolica Turcji – Ankara to jedno…
$157,626
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sincan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 49
Luksusowa rezydencja z basenem i usługami w prestiżowej okolicy, Ankara, Turcja Oferujemy a…
$249,803
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się