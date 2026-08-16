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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Altindag, Turcja

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mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Altindag, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Altindag, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe, Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Miasto i Przestronnymi Wnętrzami w Altındağ, Ankar…
$261,423
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Mieszkanie 4 pokoi w Altindag, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altindag, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkania na Sprzedaż z Widokiem na Skansen Altınköy w Altındağ w Ankarze Altındağ to ważna…
$115,095
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Mieszkanie 4 pokoi w Altindag, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altindag, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Ankarze, Altındağ Altındağ to jedna z historycznych …
$119,144
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Mieszkanie 4 pokoi w Altindag, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Altindag, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne Mieszkania na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Ankarze, w dzielnicy Altındağ N…
$101,607
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